Европейское космическое агентство хочет еще плотнее сотрудничать с Россией



Центр управления полетами Европейского космического агентства. Архивное фото

Источник: © AP Photo / Michael Probst Центр управления полетами Европейского космического агентства. Архивное фотоИсточник: © AP Photo / Michael Probst

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл - РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) рассчитывает на еще более тесное сотрудничество по Луне и Марсу, а также по низкой околоземной орбите и в области освоения дальнего космоса, заявил генеральный директор ЕКА Ян Вернер на авиасалоне МАКС-2017.

"Отношения между нами просто идеальные. И мы рассчитываем на более тесную кооперацию с Россией по совместным проектам на низкой околоземной орбите и освоении дальнего космоса, а также совместной работе по МКС", - сказал Вернер.

Он напомнил, что недавно вернулся с МКС французский астронавт ЕКА Тома Песке, на следующей неделе планируется запуск итальянца Паоло Несполи, в 2018 году снова полетит немецкий астронавт ЕКА Александр Герст.

"Мы рассматриваем Россию и Роскосмос как чрезвычайно надежного партнера, с которым мы планируем сотрудничать в течение десятилетий. Мы разрабатываем новый долгосрочный план совместной работы", - подчеркнул он.

Как отметил глава Роскосмоса Игорь Комаров, "сотрудничество между ЕКА и Роскосмосом уже идет довольно интенсивно, есть хорошие результаты".

"Мы подписали два года назад новое соглашение о сотрудничестве с ЕКА, в рамках которого активизировали работу по проекту ExoMars-2020, его реализация идет в графике. Помимо существующих проектов, мы действительно хотим расширить сотрудничество с ЕКА", - добавил Комаров.