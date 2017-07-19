Европейское космическое агентство хочет еще плотнее сотрудничать с Россией
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Центр управления полетами Европейского космического агентства. Архивное фото
Источник: © AP Photo / Michael Probst
ЖУКОВСКИЙ, 19 июл - РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) рассчитывает на еще более тесное сотрудничество по Луне и Марсу, а также по низкой околоземной орбите и в области освоения дальнего космоса, заявил генеральный директор ЕКА Ян Вернер на авиасалоне МАКС-2017.
"Отношения между нами просто идеальные. И мы рассчитываем на более тесную кооперацию с Россией по совместным проектам на низкой околоземной орбите и освоении дальнего космоса, а также совместной работе по МКС", - сказал Вернер.
Он напомнил, что недавно вернулся с МКС французский астронавт ЕКА Тома Песке, на следующей неделе планируется запуск итальянца Паоло Несполи, в 2018 году снова полетит немецкий астронавт ЕКА Александр Герст.
"Мы рассматриваем Россию и Роскосмос как чрезвычайно надежного партнера, с которым мы планируем сотрудничать в течение десятилетий. Мы разрабатываем новый долгосрочный план совместной работы", - подчеркнул он.
Как отметил глава Роскосмоса Игорь Комаров, "сотрудничество между ЕКА и Роскосмосом уже идет довольно интенсивно, есть хорошие результаты".
"Мы подписали два года назад новое соглашение о сотрудничестве с ЕКА, в рамках которого активизировали работу по проекту ExoMars-2020, его реализация идет в графике. Помимо существующих проектов, мы действительно хотим расширить сотрудничество с ЕКА", - добавил Комаров.
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19.07.2017
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