Рябков: Россия не ставит под сомнение жизнеспособность договора РСМД



Сергей Рябков

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Сергей РябковИсточник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия не имеет никаких оснований ставить под сомнение жизнеспособность Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Российская сторона не имеет никаких оснований ставить под сомнение жизнеспособность этого договора. При этом мы имеем целый ряд претензий к США с точки зрения неадекватного выполнения ими его требований. Но мы привержены этому договору и не хотим его слома или расшатывания. Поэтому нас очень тревожат попытки американской стороны под надуманными предлогами, под соусом обвинения России в мнимых отклонениях от требований договора поставить под сомнение целесообразность его сохранения. Это еще одна из тем, которую мы предлагаем обсудить", - заявил Рябков газете "Коммерсант".

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.