Ventocopter планирует разработать военный вариант гироплана Ventocopter R1 "Акула".



Гироплан Ventocopter R1 "Акула"

Источник: Валерий Агеев Гироплан Ventocopter R1 "Акула"Источник: Валерий Агеев

Компания Ventocopter (Санкт-Петербург) планирует разработать военный вариант гироплана Ventocopter R1 "Акула". Об этом заявил на МАКСе-2017 главный конструктор ЛА Николай Васильев.

По его словам, "Акула" получит новый титановый каркас, который позволит выполнять высший пилотаж с перегрузкой до 5g. На аппарат планируется установить новый типа Ванкеля двигатель.

Двигатель Ванкеля Источник: Валерий Агеев

Обшивка "Акулы", кроме радионезаметности, будет обладать способностью выдерживать обстрел из легкого оружия калибра 7,62 мм.

Если учесть, отметил Васильев, тот факт, что принцип авторотации обеспечивает практическое отсутствие режима сваливания и создает условия для мягкой посадки, чтобы не произошло, то «Акула» может стать идеальным вертолетом для военных целей, например, разведки.

Генконструктр Н.В.Васильев, гендиректор Д.И Сичинава и конструктор двигателей А.А.Жуков Источник: Валерий Агеев

Справка

Вентокоптер – это летательный аппарат, работающий на принципе авторотации. Это аппарат со свободновращающимся несущим винтом, приводимым в движение набегающим потоком воздуха, с толкающим маршевым винтом (пропеллером), который сообщает аппарату движение вперёд

Они способны быстро преодолевать значительные расстояния, взлетать и садиться в труднодоступной местности. Модульная схема, применяемая при конструировании, позволяет решать различные задачи: наблюдение, инспекции, охота, рыбалка, сельское, лесное хозяйство, туризм, прогулки, доставка грузов, эвакуация

Низкая чувствительность к турбулентности в сочетании с способностью к безопасным полетам на малых высотах позволяет получить максимальное удовольствие от полета.

Посадка на точку в сочетании с возможностями дооснащения значительно расширяет горизонты (либо географию применения).

Конструкционные решения в сочетании с опциональным оснащением обеспечивает заданный уровень комфорта полета и пассажиров в различных климатических зонах. Заправка топливом АИ-95, АИ-92, что радикально снижает стоимость полётов и расширяет географию возможных маршрутов для пилотирования

Дальность полёта: до 700 км (на одном баке без дозаправки). Диапазон высот в рабочих режимах начинается от 1 метра над поверхностью, физический потолок подъёма превышает 6000 м (при наличии кислородного дополнительного оборудования). Возможность применения аппарата вне специально оборудованных взлётно-посадочных полос.