Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» и компания «Авиатех» (Индия) подписали соглашение о сотрудничестве

20.07.2017 ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» 233 0
0
Понравилась новость?
 0
zguk-ae
Бортовая радиолокационная станция (БРЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) Жук-АЭ Источник: http://partisans.ck.ua/

Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» (входит в Концерн Радиоэлектронные Технологии (КРЭТ) и компания «Авиатех Энтерпрайзес Пвт Лтд» (Индия) подписали на авиасалоне МАКС-2017 соглашение об открытии сервисного центра по ремонту и обслуживанию радаров «Жук» для самолетов МИГ-29К.


Цель проекта - обеспечить работоспособность радаров на уровне не менее 90%.


Центр будет включать в себя комплекс диагностического и ремонтного оборудования. Все специалисты центра пройдут обучение и сертификацию по работам с радаром «Жук».


Располагаться сервисный центр будет в Гоа, в непосредственной близости от места базирования самолетов МИГ-29К.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
МиГ-29К
Компании
КАО
КРЭТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:28
  • 30
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 20.07 05:26
  • 42
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 20.07 05:19
  • 16
Драйверы большой войны
  • 20.07 05:12
  • 3
Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев
  • 20.07 04:46
  • 4
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 20.07 04:34
  • 1
России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин
  • 20.07 04:06
  • 25
Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты
  • 20.07 03:55
  • 195
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.07 03:47
  • 37
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 20.07 02:38
  • 16110
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 02:15
  • 1
Супероружие России времен холодной войны (The National Interest, США)
  • 20.07 02:12
  • 1
Тульские оборонные предприятия представили на МАКС-2017 свои ракеты "Гермес" и "Мера"
  • 20.07 01:28
  • 2
Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
  • 19.07 23:50
  • 4
Российские ученые создали уникальную защиту от радиации
  • 19.07 22:34
  • 1
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
другие обсуждаемые темы