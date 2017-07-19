Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» и компания «Авиатех» (Индия) подписали соглашение о сотрудничестве



Бортовая радиолокационная станция (БРЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) Жук-АЭ Источник: http://partisans.ck.ua/ Бортовая радиолокационная станция (БРЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) Жук-АЭ Источник: http://partisans.ck.ua/

Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» (входит в Концерн Радиоэлектронные Технологии (КРЭТ) и компания «Авиатех Энтерпрайзес Пвт Лтд» (Индия) подписали на авиасалоне МАКС-2017 соглашение об открытии сервисного центра по ремонту и обслуживанию радаров «Жук» для самолетов МИГ-29К.

Цель проекта - обеспечить работоспособность радаров на уровне не менее 90%.

Центр будет включать в себя комплекс диагностического и ремонтного оборудования. Все специалисты центра пройдут обучение и сертификацию по работам с радаром «Жук».

Располагаться сервисный центр будет в Гоа, в непосредственной близости от места базирования самолетов МИГ-29К.