Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» и компания «Авиатех» (Индия) подписали соглашение о сотрудничестве
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Бортовая радиолокационная станция (БРЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) Жук-АЭ Источник: http://partisans.ck.ua/
Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» (входит в Концерн Радиоэлектронные Технологии (КРЭТ) и компания «Авиатех Энтерпрайзес Пвт Лтд» (Индия) подписали на авиасалоне МАКС-2017 соглашение об открытии сервисного центра по ремонту и обслуживанию радаров «Жук» для самолетов МИГ-29К.
Цель проекта - обеспечить работоспособность радаров на уровне не менее 90%.
Центр будет включать в себя комплекс диагностического и ремонтного оборудования. Все специалисты центра пройдут обучение и сертификацию по работам с радаром «Жук».
Располагаться сервисный центр будет в Гоа, в непосредственной близости от места базирования самолетов МИГ-29К.
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19.07.2017
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принадлежат ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
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