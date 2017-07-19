Казахстан хочет приобрести у России еще 12 самолетов Су-30СМ
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Турбины многоцелевого истребителя СУ-30СМ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев
Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев напомнил, что в 2016 году иностранному заказчику поставлены два самолета Су-30СМ
ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Казахстан планирует приобрести 12 самолетов Су-30СМ у России. Об этом в среду сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.
"В июне 2017 года от казахстанской стороны также получен перечень продукции военного назначения, включающий 12 самолетов Су-30СМ в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года", - сказал Шугаев в ходе МАКС-2017.
Он напомнил, что в 2016 году инозаказчику поставлены два самолета Су-30СМ. "В настоящее время исполняется контракт на поставку двух самолетов Су-30СМ с комплектами средств обслуживания и наземного контроля, а также с комплексным тренажером самолета Су-30СМ", - добавил он.
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19.07.2017
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