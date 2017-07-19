Казахстан хочет приобрести у России еще 12 самолетов Су-30СМ



Турбины многоцелевого истребителя СУ-30СМ. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев Турбины многоцелевого истребителя СУ-30СМ. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев напомнил, что в 2016 году иностранному заказчику поставлены два самолета Су-30СМ

ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Казахстан планирует приобрести 12 самолетов Су-30СМ у России. Об этом в среду сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.

"В июне 2017 года от казахстанской стороны также получен перечень продукции военного назначения, включающий 12 самолетов Су-30СМ в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года", - сказал Шугаев в ходе МАКС-2017.

Он напомнил, что в 2016 году инозаказчику поставлены два самолета Су-30СМ. "В настоящее время исполняется контракт на поставку двух самолетов Су-30СМ с комплектами средств обслуживания и наземного контроля, а также с комплексным тренажером самолета Су-30СМ", - добавил он.