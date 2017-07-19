МАКС готовят к переезду



Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

В Жуковском открылся международный авиасалон МАКС-2017

В подмосковном Жуковском прошел первый день международного салона МАКС-2017. Однако, как заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, следующий салон могут провести уже в Кубинке. Образцы своей летной техники в ходе проведения авиасалона представили более 25 стран мира. Россия на выставке показала свою долгожданную новинку - многоцелевой истребитель МиГ-35. В российском Минобороны заявили, что смогут начать закупку новых самолетов уже в следующем году.

В подмосковном Жуковском открылся международный авиакосмический салон МАКС-2017. В первый день выставки образцы своей летной техники представили делегации из более чем 25 стран, в том числе Ирана, Белоруссии и Индии.

На МАКС-2017 представили одну из самых ожидаемых российских новинок - многоцелевой истребитель МиГ-35, который российская корпорация МиГ публично представила впервые. Для его демонстрации на территории авиасалона был установлен специальный постамент. Ранее сообщалось, что истребитель не будет участвовать в летной программе МАКС-2017, так как на данный момент все еще проходит испытания, однако во вторник, 18 июля, стало известно, что самолет все-таки включили в программу полетов первого дня выставки.

"Мы знаем, что в Индии широко применяются российские самолеты, в частности МиГ-29. Имеющаяся в вашей стране инфраструктура прекрасно подойдет и для МиГ-35.

Себестоимость его обслуживания значительно ниже, чем у более ранних машин. При этом МиГ-35 превосходит их в скорости, маневренности, бортовом радиоэлектронном оборудовании. Кроме того, в новом истребителе реализованы технологии "стелс". В частности, радиопоглощающее покрытие фюзеляжа, делающее самолет малозаметным для радаров", - заявил генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко, отвечая на вопрос индийской журналистки об экспортных перспективах истребителя, передает РИА "Новости".

Тарасенко добавил, что в рамках МАКС-2017 РСК "МиГ" начнет проводить переговоры с потенциальными заказчиками нового истребителя, и отметил, что некоторые из них уже "выразили заинтересованность" в его приобретении. Кто именно заинтересовался МиГ-35, Тарасенко не уточнил. По его словам, главные рынки - это рынки Индии, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Потенциальными заказчиками нового самолета являются около 30 стран, в которых сейчас эксплуатируется МиГ-29, передает ТАСС слова главы РСК.

Российское Минобороны планирует начать закупку новых истребителей МиГ-35 в 2018 году, заявил журналистам заместитель главы ведомства Юрий Борисов. "Надеюсь, что начиная с 2018 года мы будем осуществлять закупку этого легкого истребителя", - сказал он (цитата по RNS). Как отметил замминистра, как только российское военное ведомство начнет закупать истребитель, его экспортный потенциал увеличится.

Как заявил журналистам главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев, МиГ-35 может применять практически всю номенклатуру вооружений, которые есть у ВКС. "За этим самолетом будущее, и, естественно, он дешевле, чем тяжелые истребители, поэтому мы будем его брать", - заявил Бондарев.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, выступая на брифинге в пресс-центре авиасалона, заявил, что международная авиакосмическая выставка, вероятно, проходит в Жуковском в последний раз.

"Думаю, это последний МАКС, который мы проводим в Жуковском. Потому что сегодня в районе Кубинки создан большой выставочный комплекс",

- цитирует его "Интерфакс".

По словам Чемезова, в новом комплексе есть вся необходимая инфраструктура для показа техники, проведения испытаний и стрельб во время выставок вооружений для сухопутных сил. "Сегодня запланировано увеличение взлетно-посадочной полосы в районе Кубинки. Будут построены шале, которые необходимы для просмотра летной программы. А что касается больших выставочных комплексов, они уже есть и будут использоваться для МАКСа", - добавил глава "Ростеха".

В свою очередь,

директор по региональной политике и международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов рассказал о строительстве в Венесуэле новых заводов по производству автоматов Калашникова.

Как он отметил, строительство идет "активными темпами". "Есть объекты, определена строительная организация. Она будет завершать строительство. Как только построим, сразу запустим", - сказал Кладов.

Авиасалон МАКС-2017 будет проходить в Жуковском 18-23 июля. Заявки на участие в выставке подали 700 российских компаний и 180 иностранных. В авиасалоне примут участие делегации из примерно 50 стран мира. На выставке будут также представлены десять национальных павильонов: Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Чехии, Китая, Индии, Канады, Белоруссии и Ирана.

В программе полетов МАКС-2017 примут участие восемь пилотажных групп, в том числе пилотажная группа из ОАЭ Al Fursan ("Рыцари"), которая прибыла в Россию впервые. Из иностранных участников в программе полетов также будет представлена латвийская авиационная группа высшего пилотажа Baltic Bees jet team ("Балтийские пчелы"). Из отечественных участников - широко известные пилотажные группы ВКС "Русские витязи", "Стрижи" и "Соколы России", а также "Первый полет", "Русь" и "ЧелАвиа".

Отдел "Армия"