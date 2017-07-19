РКК "Энергия" разработала новую схему пилотируемого полета на Луну
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Логотип компании Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Новая схема требует двух пусков сверхтяжелой ракеты и одного пуска ракеты среднего класса "Союз-5"
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. РКК "Энергия" разработала новую схему осуществления пилотируемой экспедиции на Луну, которая требует двух пусков сверхтяжелой ракеты и одного пуска ракеты среднего класса "Союз-5", говорится в материалах корпорации, распространенных на авиакосмическом салоне МАКС-2017.
"После создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса количество пусков сокращается до трех: один пуск ракеты "Союз-5" и два пуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса", - говорится в материалах.
Ранее сообщалось, что российская пилотируемая миссия к Луне предполагала использование четырех ракет семейства "Ангара". Однако из-за отмены строительства второго стартового стола для "Ангары" на космодроме Восточный данную схему пришлось отменить.
Новый проект, как и прежде, предполагает сборку лунного экспедиционного комплекса на низкой околоземной орбите. Сборка комплекса предполагается в течение нескольких месяцев с проведением запусков ракет с интервалом между пусками в один месяц. При этом космический корабль "Федерация" в лунной модификации с экипажем будет запущен ранее на МКС, где будет ожидать сборки лунного экспедиционного комплекса.
Сам комплекс должен состоять из Межорбитального буксира, разгонного блока ДМ с дополнительными баками, Лунного взлетно-посадочного корабля и корабля "Федерация".
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19.07.2017
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