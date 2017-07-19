НПО Лавочкина ищет возможности опережения сроков создания десантного модуля для "ЭкзоМарс"
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Сотрудники "Талес Алениа Спейс" рядом с орбитальной станцией европейско-российского проекта по изучению Марса "ЭкзоМарс 2016" в чистовом цехе предприятия
Источник: Александр Ковалев / РИА Новости
Увеличение сроков подготовки необходимо для установки на космодроме изотопных батарей в европейский ровер
ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. НПО имени Лавочкина ищет возможности для опережения сроков создания десантного модуля для миссии "ЭкзоМарс-2020", поскольку больше времени потребуется на предстартовую подготовку на Байконуре, сообщил журналистам на авиасалоне МАКС-2017 генеральный директор НПО Сергей Лемешевский.
"По десантному модулю у нас график подписан. Мы работаем в соответствии с графиком, отставания нет. Сроки подготовки аппарата на космодроме несколько увеличились, мы сейчас ищем возможности сдвинуть влево сроки изготовления", - рассказал он.
Увеличение сроков подготовки связано с необходимостью установки на космодроме изотопных батарей в европейский ровер для миссии "ЭкзоМарс-2020".
При этом общая сборка комплекса, включающего российский десантный модуль и европейский ровер, будет осуществляться в Европе, а затем уже он будет отправлен на Байконур, пояснил Лемешевский.
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19.07.2017
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