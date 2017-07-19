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Кто и как будет тренировать британских пилотов?

20.07.2017 Военный паритет 61 0
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Итальянский УТС Aermacchi M-346
Итальянский УТС Aermacchi M-346
Источник: фото Leonardo

Компании Leonardo и Airbus будут конкурировать в тендере на поставку учебно-тренировочных самолетов для ВВС Великобритании на сумму 1,6 млрд долл США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на reuters.com (13 июля).

По программе Air Support to Defense Operational Training (ASDOT) ВВС этой страны намерены получать новые УТС с 2020 года. Компания "Леонардо" рассматривает возможность предложения своего самолета Aermacchi M-346. Группа "Эйрбас", которая недавно победила в тендере на поставку учебных военных вертолетов, намерена работать в "рамках групповой передачи услуг" (group-wide services drive). Такой метод уже используется для работы с ВВС Германии, куда "Эйрбас" предоставляет самолеты Bombardier Learjets.

В настоящее время подготовкой британских военных летчиков занимается компания Cobham с использованием специальных бизнес-джетов и УТС Hawk T1 из военно-морской эскадрильи, управляемой британской аутсорсинговой компанией Serco.

А когда в России "дорастут" до привлечения аутсорсинговых компаний с бизнес-джетами для подготовки военных пилотов? До России все очень долго идет - у нас до сих пор нет летчиц-истребителей, адмиралы вздрагивают от одного предположения, что на военных кораблях могут появиться женщины. А уж о геях в армии говорить табу. "Видишь суслика - Нет - А он есть" )))
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Компании
Airbus
Bombardier
Leonardo
Проекты
2020-й год

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