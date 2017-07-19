Снайперы общевойскового объединения ВВО получили партию крупнокалиберных винтовок "Корд"



Стрельба из крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК

Источник: Алексей Дрожжин/ТАСС Стрельба из крупнокалиберной снайперской винтовки АСВКИсточник: Алексей Дрожжин/ТАСС

ЦАМТО, 19 июля. Снайперские подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа в Амурской области получили партию крупнокалиберных снайперских винтовок АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная) "Корд" калибра 12,7 мм.

АСВК "Корд" предназначен для поражения легкобронированной техники на дальностях до одного километра, живой силы в средствах индивидуальной бронезащиты, а также контрснайперской борьбы на дальностях до полутора километров.

Винтовка имеет длину 1420 мм и весит 12,5 кг, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.