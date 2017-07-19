Снайперы общевойскового объединения ВВО получили партию крупнокалиберных винтовок "Корд"
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Стрельба из крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК
Источник: Алексей Дрожжин/ТАСС
ЦАМТО, 19 июля. Снайперские подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа в Амурской области получили партию крупнокалиберных снайперских винтовок АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная) "Корд" калибра 12,7 мм.
АСВК "Корд" предназначен для поражения легкобронированной техники на дальностях до одного километра, живой силы в средствах индивидуальной бронезащиты, а также контрснайперской борьбы на дальностях до полутора километров.
Винтовка имеет длину 1420 мм и весит 12,5 кг, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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19.07.2017
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