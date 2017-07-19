Юрий Борисов: новый авианесущий крейсер планируется заложить к 2025 году



Юрий Борисов

Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо Юрий БорисовИсточник: РИА Новости / Игорь Зарембо

ЦАМТО, 19 июля. В планах Минобороны, причем не в ближайших, есть закладка авианесущего крейсера, сообщил замминистра обороны Юрий Борисов на авиасалоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

По его словам, это произойдет к 2025 году, когда будет создано новое поколение авиационной техники.

"В планах Минобороны мы обсуждаем создание палубного самолета, причем это может быть самолет вертикального взлета и посадки", цитирует Ю.Борисова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.