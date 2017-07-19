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ОАК представила руководству страны ключевые авиационные программы корпорации

20.07.2017 ЦАМТО 83 0
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МС-21-300-0001
Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017
Источник: Алексей Коршунов / russianplanes.net

ЦАМТО, 19 июля. Объединенная авиастроительная корпорация на открывшемся 18 июля в подмосковном Жуковском Международном авиасалоне МАКС-2017 представила президенту России основные гражданские и военные авиационные программы корпорации.

Глава государства посетил единый павильон ОАК, где демонстрируется продукция всемирно известных российских брендов: "Сухой", "МиГ", "Ильюшин", "Туполев", "Яковлев", "Бериев", а также новые отечественные пассажирские самолеты SSJ100 и МС-21.

Владимиру Путину был представлен доклад о ходе летных испытаний МС-21, которые проходят на Иркутском авиационном заводе. Своими впечатлениями о новом воздушном судне поделились летчики-испытатели, Герои России Олег Кононенко и Роман Таскаев. По их словам, первые полеты оставили самое благоприятное впечатление. Программа МС-21 на МАКСе представлена также пилотажным тренажером самолета МС-21-300 и новой моделью VIP-версии лайнера.

Глава государства также ознакомился с другими программами Корпорации, включая производство самолета-амфибии Бе-200 в Таганроге, осмотрел экспозиции КБ Ильюшина, Компании "Сухой" и РСК "МиГ".

В присутствии президента Российской Федерации был подписан контракт между ОАК и авиакомпанией "Аэрофлот" при участии лизинговой компании "ВЭБ-лизинг" на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100. С учетом новых поставок количество воздушных судов такого типа в парке "Аэрофлота" достигнет 50 ед.

На площадке авиасалона Владимир Путин провел совещание по вопросам развития гражданского авиастроения. Перед производителями поставлена задача нарастить долю российской авиатехники на внутреннем и мировом рынках. Для этого важно не только улучшать ее качество и надежность, но и развивать систему послепродажного сервиса.

ОАК в настоящий момент сформировала полную линейку конкурентоспособных гражданских самолетов, ориентированных на удовлетворение потребностей внутреннего и мирового рынков.

Президент ОАК Юрий Слюсарь по итогам совещания сообщил, что выполняя задачи, поставленные руководством страны, Корпорация делает упор на экспортоориентированную продукцию и на увеличение выпуска гражданской авиатехники. "Сейчас гражданская продукция составляет порядка 17 процентов в выручке ОАК, а в 2035 должна достичь 45 процентов. Мы будем добиваться этого за счет выхода новых продуктов. В первую очередь, это магистральный самолет МС-21, ориентированный на самый емкий сегмент мирового рынка. Спрос здесь в ближайшие 20 лет, мы оцениваем в объеме 15000 самолетов. Еще один новый продукт – это широкофюзеляжный самолет, который создается в партнерстве с Китаем. Также для обеспечения транспортной доступности населения России и удовлетворения потребностей в региональных перевозках мы работаем над выпуском турбовинтового Ил-114. Самолет планируется поднять в следующем году, а с 2020-2021 года запланированы его поставки в авиакомпании", – подчеркнул Ю.Слюсарь по итогам совещания.

В первый день авиасалона прошел ряд деловых встреч, подписан ряд соглашений. В частности, президент ОАК Юрий Слюсарь и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписали соглашение, предполагающее возможность формирования на базе АО "Авиастар-СП" индустриального парка. Это создаст условия для привлечения инвестиций в создание новых производств, позволит использовать высвобождающиеся в процессе оптимизации производственные площади более эффективно.

Кроме того, президент Корпорации "Иркут" Олег Демченко и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписали соглашение о намерениях по созданию в Ульяновске центра кастомизации для российских лайнеров МС-21.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
19.07.2017
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Бе-200
Ил-114
СуперДжет-100
Компании
Авиастар-СП
ИАЗ
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ИРКУТ НПК
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Слюсарь Юрий
Проекты
МС-21

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