На ЧТЗ начались испытания нового двигателя



Челябинский тракторный завод (ЧТЗ)

Источник: Военно-промышленный курьер Челябинский тракторный завод (ЧТЗ)Источник: Военно-промышленный курьер

ЦАМТО, 19 июля. На Челябинском тракторном заводе начались испытания нового гражданского дизеля, который создается на базе серийно выпускаемого двигателя В-31.

Этот мотор раньше ставился на тракторы типа ДЭТ-250. Сегодня завод продолжает собирать такие "движки" в запчасти. Теперь же тракторостроители собираются создать на его базе, по сути, новый двигатель, отвечающей современным требованиям рынка.

Предполагается, что дизель, получивший обозначение В-31МФ, будет иметь разные модификации в диапазоне мощностей от 300 до 800 л.с., и потребитель сможет выбрать наиболее оптимальную для себя. Разработчики считают, что новый мотор будет использоваться в качестве привода для буровых и дизель-генераторных установок, им смогут оснащать железнодорожный подвижной состав и катера.

Как отметил начальник заводского конструкторско-технологического центра по двигателестроению Валерий Костюченко, доработка двигателя – вопрос серьезный. Предстоит упростить конструкцию, пересмотреть перечень применяемых материалов для снижения себестоимости, заменить ряд комплектующих узлов и деталей. Словом, сделать все для обеспечения конкурентной цены, увеличения моторесурса, повышения надежности, улучшения экологических показателей.

Сейчас изготовлен первый макетный образец, предназначенный для исследовательских испытаний. Конструкторы заводского ГСКБД "Трансдизель" проводят их совместно со специалистами Южно-Уральского госуниверситета. На специальном стенде оценивается целый комплекс параметров двигателя, в том числе расход топлива и масла, характеристики топливной аппаратуры и других узлов. Планируется, что работы по испытаниям и доводке опытного образца В-31МФ продлятся до конца 2018 года, сообщает пресс-служба ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК".