Что делала "Полярная звезда" у Аляски?
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Разведывательный корабль Tип 815 North Star
Источник: фото через thedrive.com
ВМС НОА Китая методично наращивают парк и возможности своего разведывательного флота, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на thedrive.com (17 июля).
11 июля этого года китайский разведывательный корабль совершил плавание вблизи побережья Аляски, где США проводили испытания своей противоракетной системы Terminal High Altitude Air Defense (THAAD). Кораблть находился в международных водах и тщательно отслеживал действия этой системы и полет БР-мишени.
Корабль классифицируется как Tип 815 North Star ("Полярная звезда"), китайское название Dong-Diao. Вероятно, китайцы отслеживали не только траектории БР и противоракеты, но и перехватывали сигналы от линий передачи данных, которыми соединены компоненты батареи THAAD, а также сигналы РЛС AN/TPY-2 Х-диапазона этой системы.
|Разведывательный корабль Tип 815G Tianlangxing
|Источник: forum.militaryparitet.com
Полученная информация могда дать Китаю представление о том, как действует американская система ПРО, одновременно выискивая ее слабые стороны, в первую очередь для выполнения помех. Также китайцы пытались обнаружить "дыры" в системе американской кибербезопасности.
А корабли такого класса есть у ВМФ РФ? А есть они.
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19.07.2017
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