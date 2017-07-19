На учениях ТОФ спасли экипаж "терпящей бедствие" подлодки



Военные учения. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Военные учения. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота в ходе учений спасли экипаж подводной лодки, условно терпящей бедствие в заливе Петра Великого, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"В учении были задействованы спасательное судно "Игорь Белоусов" с глубоководным обитаемым аппаратом "Бестер-1" на борту и телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера плюс", вспомогательные суда, катера и группа водолазов, а так же самолет Ил-38 и вертолеты Ка-27ПС морской авиации ТОФ", - сообщил Матвеев.

В ходе учений военные с помощью самолета Ил-38 нашли "аварийную" подлодку на грунте на глубине около 50 метров. При помощи вертолетов и быстроходных катеров обнаружили подводников, самостоятельно покинувших подводную лодку.

После обследования подлодки с помощью необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс" военные эвакуировали личный состав с помощью глубоководного спасательного аппарата "Бестер-1". Их доставили на борт судна "Игорь Белоусов", где специалисты оказали первую медпомощь условно раненым, провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию подводников.