На учениях ТОФ спасли экипаж "терпящей бедствие" подлодки
|
|
Военные учения. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота в ходе учений спасли экипаж подводной лодки, условно терпящей бедствие в заливе Петра Великого, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
"В учении были задействованы спасательное судно "Игорь Белоусов" с глубоководным обитаемым аппаратом "Бестер-1" на борту и телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера плюс", вспомогательные суда, катера и группа водолазов, а так же самолет Ил-38 и вертолеты Ка-27ПС морской авиации ТОФ", - сообщил Матвеев.
В ходе учений военные с помощью самолета Ил-38 нашли "аварийную" подлодку на грунте на глубине около 50 метров. При помощи вертолетов и быстроходных катеров обнаружили подводников, самостоятельно покинувших подводную лодку.
После обследования подлодки с помощью необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс" военные эвакуировали личный состав с помощью глубоководного спасательного аппарата "Бестер-1". Их доставили на борт судна "Игорь Белоусов", где специалисты оказали первую медпомощь условно раненым, провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию подводников.
|
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.10.2016 Моряки ТОФ проводят учение по спасению экипажа "терпящей бедствие" подлодки
24.10.2016 На Тихоокеанском флоте прошли учения по спасению экипажа подводной лодки
22.02.2017 Этот союзник не подведет
21.11.2016 Алмазные помощники
02.08.2016 Наш флот силен традициями
18.07.2016 Летающая мощь ВМФ: чем вооружена морская авиация России
27.01.2016 На стапеле и на кульмане
28.07.2015 В России масштабно отметили День Военно-морского флота