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Запуск тройки спутников "Гонец" могут отложить на последний квартал этого года

20.07.2017 ТАСС 77 0
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Источник: © Евгений Курсков/ТАСС

Низкоорбитальная система предназначена для обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. Запуск тройки космических аппаратов "Гонец" для пополнения одноименной орбитальной группировки планируется перенести с третьего на четвертый квартал 2017 года, сообщил генеральный директор компании ИСС Николай Тестоедов.

"Последняя информация, что пуск может уйти с третьего квартала на четвертый", - сказал он.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Ее работу обеспечивает группировка из девяти спутников. Она предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях. Использование системы позволяет передать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента.

Многофункциональная система "Гонец-Д1М" обеспечивает подвижную помехозащищенную связь и передачу данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера. Систему также используют для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Также к задачам спутников относится передача навигационной информации в местностях, где отсутствует покрытие GSM-сети.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Гонец-Д1М
Гонец-М
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
ГЛОНАСС

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