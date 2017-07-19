"Вертолеты России" готовы создать новый вертолет-амфибию для Минобороны РФ
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Вертолет амфибийного типа Ми-14
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Ранее замминистра оборонного ведомства Юрий Борисов сообщал о заинтересованности Минобороны в возобновлении производства морского многоцелевого вертолета-амфибии Ми-14
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) готов разработать новый вертолет-амфибию, если Минобороны РФ проявит интерес к подобной машине. Об этом в среду сообщили ТАСС в его пресс-службе.
"Учитывая задачи, стоящие перед Минобороны России, по нашему мнению, существует потребность как в модернизированных вертолетах Ми-14, так и перспективном вертолете-амфибии", - считают в холдинге.
"Вертолеты России" готовы удовлетворить все потребности Морской авиации Военно-морского Флота, предусмотренные при формировании проекта ГПВ [госпрограммы вооружений] 2018-2025 годов", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее о заинтересованности Минобороны в возобновлении производства морского многоцелевого вертолета-амфибии Ми-14 заявлял замминистра оборонного ведомства Юрий Борисов. Предполагается, что машина подвергнется глубокой модернизации и будет применяться как в военной, так и гражданской сферах.
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19.07.2017
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