Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Военнослужащие Бурятии и Забайкалья примут участие в крупном учении с применением авиации

20.07.2017 ТАСС 88 0
0
Понравилась новость?
 0
Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

В ходе учения будут отработаны вопросы организации маршей боевой техники, а также тактические действия подразделений в обороне и наступлении

УЛАН-УДЭ, 19 июля. /ТАСС/. Крупное учение с подразделениями общевойсковых объединений округа, дислоцированных в Забайкальском крае и Республике Бурятия, пройдет на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа (ВВО) "Цугол" во второй половине июля. Об этом сообщили в среду в пресс-службе округа.

"Для практического розыгрыша тактических эпизодов учения будет привлечено до 8 тыс. военнослужащих, до 50 самолетов и вертолетов, а также свыше 3 тыс. единиц военной техники, в частности, танки Т-72Б3, БМП-2, ствольная и реактивная артиллерия, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", - отметили в пресс-службе.

В ходе проведения учения общевойсковые командиры отработают вопросы организации маршей боевой техники. Военнослужащие займутся оборудованием опорных пунктов, организацией системы связи и инженерных заграждений. Планируется отработать тактические действия подразделений в обороне и наступлении.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
Искандер
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:28
  • 30
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 20.07 05:26
  • 42
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 20.07 05:19
  • 16
Драйверы большой войны
  • 20.07 05:12
  • 3
Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев
  • 20.07 04:46
  • 4
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 20.07 04:34
  • 1
России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин
  • 20.07 04:06
  • 25
Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты
  • 20.07 03:55
  • 195
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.07 03:47
  • 37
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 20.07 02:38
  • 16110
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 02:15
  • 1
Супероружие России времен холодной войны (The National Interest, США)
  • 20.07 02:12
  • 1
Тульские оборонные предприятия представили на МАКС-2017 свои ракеты "Гермес" и "Мера"
  • 20.07 01:28
  • 2
Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
  • 19.07 23:50
  • 4
Российские ученые создали уникальную защиту от радиации
  • 19.07 22:34
  • 1
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
другие обсуждаемые темы