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Чешская армия получила бронированные транспортеры 120-мм минометов

20.07.2017 bmpd.livejournal.com 80 0
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Министерство обороны Чехии 17 июля 2017 года в Центре материально-технического обеспечения войск в Штефанове близ Оломоуца приняло от группы Tatra Group 41 бронированный грузовой автомобиль Tatra T-815 с колесной формулой 8х8, предназначенные для транспортировки 120-мм буксируемых минометов vz. 82. Миномет, боеприпасы и расчет транспортируются в кузове машины, спуск и подъем миномета осуществляются кормовой рампой с электроприводом. На церемонии передачи присутствовал министр обороны Чехии Мартин Стропницкий.

Полученные армией Чехии бронированные грузовые автомобили Tatra T-815 с колесной формулой 8х8, предназначенные для транспортировки 120-мм буксируемых минометов vz. 82. Штефанов, 17.07.2017 (с) министерство обороны Чехии

Контракт на поставку 41 этого бронированного транспортера был заключен министерством обороны Чехии с Tatra Group осенью 2015 года. Машины должны поступить на оснащение батальонов 4-й бригады быстрого реагирования и 7-й механизированной бригады чешской армии, заменив используемые до настоящего времени для буксировки 120-мм минометов vz. 82 старые грузовики Praga V3S (6x6).

На церемонии министр обороны Чехии Мартин Стропницкий заявил, что всего в 2017 году армия Чехии должна получить 112 грузовых автомобилей различных типов, и что это первые поставки грузовых автомобилей чешской армии с 2008-2009 годов, когда было поставлено 588 различных автомобилей Tatra. В число поставляемых в 2017 году автомобилей входят 26 грузовиков Tatra T-810 (6х6), уже переданных министерству обороны Чехии в январе, а также 40 планируемых к поставке до конца года бронированных автомобилей Tatra T-815 (8х8), предназначенных для транспортировки контейнеров.

Всего армия Чехии располагает более 3000 автомобилями марки Tatra.

Полученные армией Чехии бронированные грузовые автомобили Tatra T-815 с колесной формулой 8х8, предназначенные для транспортировки 120-мм буксируемых минометов vz. 82. Штефанов, 17.07.2017 (с) министерство обороны Чехии
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Компании
Tatra
Минoбороны РФ

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