ГП "Антонов" опровергает информацию об отделении "Авиалиний Антонова"

18 июля 2017 года пресс-служба украинского ГП "Антонов" официально опровергла распространенную ранее украинскими СМИ информацию о выделении руководством ГК "Укроборонпрома" авиакомпании "Авиалинии Антонова" в самостоятельное предприятие из структуры ГП "Антонов", что для ГП "Антонов" означало бы потерю основного источника поступления денежных средств.

Транспортный самолет Ан-124-100 (регистрационный номер UR-82029, серийный номер 02-10, заводской номер 19530502630) авиакомпании "Авиалинии Антонова". Гостомель (Киев), 04.07.2017 (с) Vitos / spotters.net.ua

Официальное сообщение пресс-службы ГП "АНТОНОВ"

После публикации в еженедельнике "Зеркало недели" статьи под названием "Мертвая петля Антонова" (автор Дмитрий Менделеев) в адрес главного редактора было направлено письмо-приглашение посетить ГП "Антонов" и обсудить существующие вопросы.

В статье был допущен ряд серьезных неточностей и ошибок, на которые хотелось бы обратить внимание журналиста.

ГП "АНТОНОВ" считает, что статьи такого рода наносят ущерб репутации и экономике Украинские предприятия, которое известно и пользуется уважением во всем мире.

Однако ... Наше приглашение осталось без ответа, а ВТ опубликовало следующий материал с очередной порцией фейковых утверждений о состоянии дел в авиационной области. Игнорирование двустороннего общения снова продемонстрировал умение автора под псевдонимом Дмитрий Менделеев делать выводы, весьма далеки от реального положения дел.

С целью предупреждения распространения ложной информации ГП "АНТОНОВ" сообщает следующее.

1) О корпоратизации

В этом вопросе ГП "АНТОНОВ" действует в рамках законодательства и нормативной базы. В частности, приказ от 14 марта 2017 г. №588 был издан во исполнение письма Государственного концерна "Укроборонпром" от 24 ноября 2016 г. №UOP-3.031-11819 и учитывая приказ Министерства экономического развития и торговли Украины от 18 ноября 2016 г. №1940.

Во избежание нежелательных последствий, ГП "Антонов" сделало анализ рисков процесса корпоратизации и направило соответствующее письмо в вышестоящие инстанции.

Непрофильные активы социальной сферы, перечисленные автором статьи, продолжают работать в составе ГП "Антонов". Для их достойного содержания, восстановления и развития регулярно выделяются необходимые средства.

2) Что касается "Авиалиний Антонова"

Авиакомпания "Авиалинии Антонова" была основана в 1989 году в качестве авиатранспортного подразделения ГП "Антонов" (в то время - АНТК им. Антонова). Основной его задачей было выполнение авиационных перевозок сверхтяжелых и нестандартных грузов на коммерческой основе с целью обеспечения дальнейшей деятельности предприятия в условиях прекращения государственного финансирования.

С тех пор авиакомпания не изменяла своего статуса, действует как авиатранспортное подразделение (АТП) предприятия, обеспечивая часть финансовых поступлений для деятельности "Антонов".

Информация об отделении "Авиалиний Антонова" от ГП "Антонов" является абсолютно ложной.

Для повышения эффективности работы АТП, учитывая политическую ситуацию между Украиной и Россией, ГП "АНТОНОВ", приняло решение о прекращении сотрудничества с российской компанией "Волга-Днепр" в области выполнения авиационных перевозок. С 1 января АТП ГП "АНТОНОВ" работает на рынке перевозок самостоятельно.

С целью продолжения участия в программе НАТО SALIS, ГП "АНТОНОВ" создало компанию "Антонов-SALIS", единственным бенефициаром которой, в отличие от "Ruslan SALIS", является ГП "Антонов".

Сотрудничая с генеральным торговым агентом "Dreamlifts Ltd" (Великобритания), ГП "Антонов" вернулось в форму ведения бизнеса, которая была выбрана изначально с основания АТП, когда его генеральным агентом была британская компания "Air Foyle".

Коммерческая деятельность ГП "Антонов" и его агентов по авиационным перевозкам ведется в строгом соответствии с законодательством Украины, Великобритании, Германии.

3) О реструктуризации

Реструктуризация ГП "АНТОНОВ" проходит в рамках международной интеграции, в соответствии с действующими стандартами и нормами FAA и EASA.

4) О переговорах по контрактам

Учитывая существующие правила этики ведения бизнеса, чувствительную конкурентную среду, ГП "АНТОНОВ" не считает целесообразным публичное обсуждение условий существующих контрактов и процесс подготовки заключения новых контрактов.

С целью предотвращения создания и распространения ложной информации о деятельности ГП "АНТОНОВ", просим сотрудников СМИ обращаться в пресс-службу предприятия.

Комментарий bmpd. По нашему мнению, публикации издания "Зеркало недели. Украина" по данной теме основываются на хорошей информированности, и, вопреки заявлению пресс-службы ГП "Антонов", отражают реальные процессы вокруг реструктуризации "Антонов".. Вероятно, в скором времени это проявится.