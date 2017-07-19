На МАКСе показали модель нового легкого вертолета VRT500
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Модель легкого многоцелевого вертолета VRT500
Источник: ato.ru
На авиасалоне МАКС-2017, открывшемся в подмосковном Жуковском, впервые представлена модель легкого многоцелевого вертолета VRT500, созданного конструкторским бюро "ВР-Технологии". Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе корпорации "Вертолеты России".
"Опытный образец для проведения летных испытаний планируется изготовить к концу 2019 года. К середине 2021 года мы рассчитываем завершить испытания и сертифицировать машину, после чего она будет готова к выходу как на российский, так и на международный рынок", — рассказал генеральный директор "ВР-Технологий" Александр Охонько.
VRT500 — это легкая (взлетная масса до 1600 килограммов) однодвигательная машина с несущими винтами соосной схемы. На ней планируется реализовать самую объемную грузопассажирскую кабину среди вертолетов этого класса, представленных на рынке, вмещающую до пяти человек.
Скорость машины составит 225 километров в час, дальность — до 860 километров, масса полезной нагрузки до 730 килограммов. Предполагается разработка пассажирской, многоцелевой, грузовой, медико-санитарной и учебной версий, а также поставки в VIP-комплектации.
В создании основных бортовых систем вертолета участвуют как российские, так и зарубежные компании. Вертолет планируется сертифицировать в EASA (Европейском агентстве авиационной безопасности) и организовать серийное производство на Улан-Удэнском авиационном заводе.
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19.07.2017
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