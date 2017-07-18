Чемезов прокомментировал возможность локализации производства С-400 в Турции
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Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов
Источник: А. Гордеев / Ведомости
Развернуть производство зенитной ракетной системы С-400 на территории Турции не представляется возможным. Такое мнение в ходе авиасалона МАКС-2017 выразил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, передает корреспондент "Ленты.ру".
"Речь идет об очень серьезных технологиях. Нельзя взять и построить в поле предприятие по выпуску такой техники. Должны быть кадры, технологическая школа, опыт. На это потребовались бы десятки лет", — подчеркнул он.
Ранее, 14 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник среди турецких военных сообщил, что условия сделки по поставке С-400 в Турцию согласованы.
По его данным, речь идет о продаже четырех дивизионов системы на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов. Два дивизиона должны быть переданы в готовом из России в течение двух лет с момента подписания контракта, а еще два — собраны в Турции.
Президент России Владимир Путин 1 июня заявил, что Москва готова продать Анкаре С-400. Вопрос локализации производства системы в Турции, по словам президента, должен определяться готовностью турецкой оборонной промышленности.
С-400 "Триумф" — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО "Алмаз" под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 "Фаворит". На вооружение принята в 2007 году.
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18.07.2017
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