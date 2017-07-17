Самолеты, вертолеты и летающий стол



Источник: Артем Сизов/«Газета.Ru» Источник: Артем Сизов/«Газета.Ru»

Экспорт российской военной авиатехники за полгода составил $2 млрд

Во вторник в подмосковном Жуковском открывается авиасалон МАКС-2017, в котором планируют принять участие делегации из 50 стран. Из самых ожидаемых российских новинок на выставке будут представлены многоцелевой истребитель МиГ-35 и военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН, разработанный с учетом опыта боевого применения вертолетов в Сирии. В "Рособоронэкспорте" также прогнозируют, что иностранные заказчики проявят интерес к самолетам Су-30 и Су-35. "Газета.Ru" рассказывает, что еще будет представлено на выставке авиатехники

Экспорт российского вооружения и военной техники для ВВС в первой половине 2017 года составил около $2 млрд, сообщили в понедельник в "Рособоронэкспорте". Компания планирует увеличить свой портфель заказов по итогам международного авиакосмического салона МАКС-2017, рассказал заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин.

Авиасалон МАКС-2017 будет проходить 18-23 июля в подмосковном Жуковском. Заявки на участие в выставке подали 700 российских компаний и 180 иностранных. Как ожидается, в Жуковский прибудут делегации из 50 стран мира. На выставке будут также представлены десять национальных павильонов: Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Чехии, Китая, Индии, Канады, Белоруссии и Ирана.

В программе полетов МАКС-2017 примут участие восемь пилотажных групп, в том числе пилотажная группа из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Al Fursan ("Рыцари"), которая прибывает в Россию впервые.

Из иностранных участников в программе полетов также будет представлена латвийская авиационная группа высшего пилотажа Baltic Bees jet team ("Балтийские пчелы"). Из отечественных участников это широко известные пилотажные группы ВКС "Русские витязи", "Стрижи" и "Соколы России", а также "Первый полет", "Русь" и "ЧелАвиа".

"Наша летная программа, безусловно, номер один в мире, сложная, насыщенная и зрелищная. Она продолжается в течение пяти-шести часов, этот незабываемый "балет в небе" не превзойден пока никем. Если в салоне - будь то Бурже, Фарнборо, Дубай или какая-то другая выставка - принимают участие две пилотажные группы, это считается большим достижением. На МАКС-2017 будет представлено восемь пилотажных групп", - отметил в интервью "Интерфаксу" замгендиректора ОАО "Авиасалон" Николай Занегин.

В "Рособоронэкспорте" ожидают, что иностранные посетители салона проявят особый интерес к самолетам типа Су-30, Су-35, МиГ-29М/М2 и Ил-76МД-90А, вертолетам Ми-28НЭ, Ми-35М, типа Ми-17, Ми-26Т2 и Ка-52, а также продукции для противовоздушной обороны (ПВО): зенитной ракетной системе большой дальности С-400 "Триумф", зенитным ракетным комплексам "Тор М2Э" и "Бук-М2Э", а также зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1".

На МАКС-2017 компания планирует впервые применить такие выставочные технологии, как стол с эффектом левитации и голографические мультимедийные каталоги.

Российская корпорация "МиГ" на выставке впервые публично представит новейший многоцелевой истребитель МиГ-35. На данный момент он проходит летные испытания и в летной программе участвовать не будет, пишет ТАСС.

"Это новый комплекс, он приближен уже к пятому поколению. Тут новые технологии по локатору, по разведке. Есть новое вооружение, новое покрытие самолета, которое делает его незаметным для противника. Поэтому все эти характеристики так привлекают", - рассказал телеканалу Russia Today гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

Холдинг "Вертолеты России" впервые представит модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН. Его технический облик был сформирован с учетом опыта применения боевых вертолетов в Сирии. Новая машина предназначена для обеспечения действий спецназа по выполнению задач по борьбе с терроризмом. Холдинг также покажет в Жуковском арктический вертолет Ми-8АМТШ, который уже поступил на вооружение российского Минобороны.

Концерн "Алмаз-Антей" покажет более 150 образцов своей продукции, в том числе боевую машину новейшего арктического ЗРК Тор-М2ДТ, пусковую установку ЗРС С-400 "Триумф" и зенитные управляемые ракеты к ним, а также самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М2Э" с тренажером в контейнерном исполнении.

В авиасалоне примет участие широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900: российская компания "Аэрофлот" начнет получать лайнеры такого типа в конце следующего года. Новый российский узкофюзеляжный самолет МС-21 совершил свой первый полет в мае 2017 года, однако на выставке он будет представлен только в виде макета: его заводские испытания завершатся только в октябре.

В космической экспозиции госкорпорация "Роскосмос" представит ракетные двигатели РД-180 для американских ракет Atlas, РД-181 - для американских ракет Antares, РД-191 - для российских ракет "Ангара", а также РД-171, которые ранее использовались на ракетах "Зенит" и в перспективе могут быть установлены на новых ракетах "Союз-5".

Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" продемонстрирует на МАКС-2017 макеты ракет-носителей "Союз-ФГ", "Союз-2.1в", "Союз-СТ", спутников "Ресурс-П" номер 3, "Обзор-Р", "Бион-М" и "Аист-2Д".

С 18 по 20 июля выставка будет закрыта для широкой публики: в течение этих трех дней, как ожидается, будут подписываться соглашения о сотрудничестве и поставках техники. С 21 по 23 июля авиасалон будет открыт для всех желающих.

Отдел "Армия"