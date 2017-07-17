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Порошенко на борту устаревшего флагмана ВМСУ снова пообещал вступить в НАТО

18.07.2017 Lenta.ru 257 0
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Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко (слева) за штурвалом флагмана ВМС Украины фрегата "Гетман Сагайдачный"
Источник: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко на борту флагмана украинского флота — фрегата "Гетман Сагайдачный" — заявил, что Киев намерен вернуть в повестку дня вопрос о вступлении страны в НАТО. Об этом он сказал в Одессе в ходе церемонии открытия украино-американских военных учений Sea Breeze, передает портал "Страна".

"Наше намерение вернуть на повестку дня вопрос о плане действий по членству в НАТО и приближение оборонно-промышленного сектора к стандартам альянса, подтвержденная опросом общественного мнения мощная поддержка именно такой стратегии — все это свидетельствует, что выбранный нами курс правильный и безальтернативный", — заявил Порошенко.

6 июля украинский лидер подписал закон, определяющий вступление республики в НАТО одним из ключевых факторов государственной политики страны. "Впереди активная работа по проведению реформ в области безопасности и оборонного сектора, что позволит нам достичь критериев членства", — отметил Порошенко.

В январе газета "Известия" со ссылкой на военный источник в Брюсселе сообщила, что страны НАТО не видят оснований для приема Украины в состав альянса. Собеседник отметил, что в альянсе стараются тему Украины лишний раз не поднимать и пока отказались от продвижения этой идеи из-за "отсутствия консенсуса".

"Гетман Сагайдачный" — флагман Военно-морских сил Украины. Фрегат был спущен на воду в марте 1992-го. В июне вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук рассказал, что у корабля в 2018 году истекает срок эксплуатации. По его словам, главная проблема заключается в том, что дизель-генераторы были изготовлены в России и украинские предприятия не могут провести их плановый ремонт должным образом.
17.07.2017
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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO

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