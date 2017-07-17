Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Галактика" рассматривает возможность покупки российского стартапа "Лин Индастриал"

18.07.2017 ТАСС 256 0
0
Понравилась новость?
 0
Лин Индастриал
Логотип компании «Лин Индастриал»
Источник: www.spacelin.ru

В настоящий момент в группу компаний уже входит структура по разработке ракет легкого класса

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Галактика" рассматривает возможность покупки российского стартапа "Лин Индастриал" (разработчик легких ракет-носителей). Об этом сообщила в понедельник ТАСС президент группы компаний Алия Прокофьева.

"Мы обсуждаем возможность покупки этой компании. В настоящий момент Александр Ильин (генеральный конструктор "Лин Индастриал" - прим. ТАСС) консультирует нас. Мы обсуждаем возможность либо создания совместных проектов, либо использования задела компании "Лин Индастриал", - рассказала она.

В настоящий момент в группу компаний "Галактика" уже входит структура по разработке ракет легкого класса. Прокофьева уверена, что два проекта не составят конкуренции друг другу.

"Они будут дополнять друг друга. В нашей стратегии есть продуктовая линейка легких ракет, ракет среднего класса с возвращаемой ступенью", - рассказала она, пояснив, что сделка может быть совершена в ближайшие месяцы.

"Лин Индастриал" - российский стартап, создающий сверхлегкие космические ракеты, резидент иннограда "Сколково". Инвесторы компании - Фонд "Сколково", сотрудники компании Wargaming.net, создавшие компьютерную игру World of Tanks.
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Лин Индастриал
СКОЛКОВО
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.07 16:26
  • 2
Над Камчаткой МиГ-31 перехватили в стратосфере крылатую ракету-мишень
  • 18.07 16:23
  • 23
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 18.07 16:01
  • 26
Путин уверен, что машины когда-нибудь заменят людей на рабочих местах
  • 18.07 15:47
  • 3
МиГ-29К пролетел над американским авианосцем
  • 18.07 15:37
  • 11
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 18.07 15:25
  • 4
Нелетальное смарт-оружие КРЭТ
  • 18.07 14:30
  • 4
Новое супероружие России: большие авианосцы и атомные эсминцы? (Логотип The National InterestThe National Interest, США)
  • 18.07 13:18
  • 1
"Вертолеты России" ознакомят российских и зарубежных эксплуатантов с новейшей вертолетной техникой российского производства
  • 18.07 13:09
  • 1
МИД РФ надеется на урегулирование с Болгарией вопроса о лицензии на производство оружия
  • 18.07 12:55
  • 1
Экипажи МиГ-31 ракетами "воздух - воздух" уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере
  • 18.07 12:54
  • 1
Борьба за показы
  • 18.07 12:06
  • 1
"Сплав" покажет на МАКС-2017 новейшую неуправляемую ракету повышенной дальности
  • 18.07 11:49
  • 1
Неперевернутая страница истории
  • 18.07 11:29
  • 1
Армия Литвы отмечает победу над Западом
  • 18.07 11:26
  • 1
Физик из Google: мы близки к созданию "рабочего" квантового компьютера
другие обсуждаемые темы