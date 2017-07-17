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Лукашенко обеспокоен расширением географии и сфер столкновений интересов стран и коалиций

18.07.2017 ТАСС 143 0
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Александр Лукашенко. Источник: БЕЛТА.

Президент Белоруссии добавил, что в текущих условиях многократно повышается роль дипломатии

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире наблюдается расширение географии и сфер столкновений интересов отдельных стран и коалиций. Такое мнение он высказал в понедельник на встрече с министрами иностранных дел стран - членов ОДКБ.

"Ситуация в мире тревожная, поэтому необходимо уделять самое пристальное внимание вопросам безопасности наших государств", - сказал президент. По его словам, "наблюдается расширение географии и сфер столкновений интересов, как отдельных стран, так и целых коалиций".

Лукашенко подчеркнул, что "ослабляются общепризнанные инструменты поддержания международного мира и безопасности". "Как следствие - множатся попытки нарушения баланса сил", - отметил он.

Президент Белоруссии напомнил, что недавно встречался с министрами обороны и секретарями советов безопасности членов ОДКБ. Были намечены направления, на которых важно сейчас акцентировать внимание для укрепления военной составляющей ОДКБ, консолидации силовых мер в сфере противодействия вызовам современности - терроризму, наркотрафику, нелегальной миграции, торговле людьми, киберпреступности, добавил он.

"В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии, именно вы должны продемонстрировать все свои умения, чтобы не дать ни малейшей возможности прибегать к силовому решению спорных вопросов, - отметил Лукашенко. - Ваша задача - создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон и выработки согласованных подходов". Он добавил, что "только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам".
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Белоруссия
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ОДКБ
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Кибербезопасность

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