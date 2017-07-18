Неперевернутая страница истории



ЗРК AN/TWQ-1 Avenger на палубе одного из египетских УДК LHD Mistral

Источник: МО Египта ЗРК AN/TWQ-1 Avenger на палубе одного из египетских УДК LHD MistralИсточник: МО Египта

Ситуация с доставшимися Египту российскими десантными вертолетоносцами может радикально измениться в любой момент

Странные новости приходят в эти дни из страны пирамид –Египта. Как сообщают специализированные военные издания, в ходе недавних совместных египетско-французских военно-морских учений, универсальный десантный корабль (УДК) ВМС Египта «Анвар Садат» разместил на своей полетной палубе четыре автомобиля «Хаммер», вооруженные зенитными ракетами «Стингер». Каковые, по всей видимости, были призваны изображать систему ПВО этого корабля.

Данная новость вновь обратила внимание на ситуацию с приобретёнными Египтом у Франции двумя УДК типа «Мистраль», ранее носившими наименования «Владивосток» и «Севастополь» и предназначавшимися для России.

Хотя с момента этой египетской покупки прошло уже почти два года, вопросов становится только больше.

Остается совершенно непонятным, почему правительство Египта согласилось приобрести эти корабли в практически голом виде? Ведь на них отсутствуют не только штатные системы ПВО, которые должны там быть (во французской версии это ЗРК «Симбад», а в российской ЗРК «Гибка»). На этих кораблях вообще не были установлены системы боевого управления и связи. Россияне свое оборудование после расторжения контракта демонтировали, а французы свое не установили. И только буквально на днях – в апреля с.г. представители российского ВПК вступили в переговоры с египтянами об установке соответствующих систем на их «Мистрали».

Странность ситуации заключается в том, что она, как минимум, нетипична для мировой практики военного кораблестроения. Которая предполагает сдачу заказчику, а уж иностранному заказчику — во всяком случае, полностью боеготового корабля.

У египетского руководства должны были быть очень серьезные мотивации для того, что поступить вопреки общепринятым правилам и согласиться заплатить немалые деньги за два фактически небоеготовых корабля. Пусть даже реально заплатила за них Саудовская Аравия.

Но мало того, правительство Египта пошло еще дальше. Оно согласилось, причем на фактически бесконкурсной основе, приобрести 50 вертолетов для оснащения своих УДК в России. И это при том, что на тот момент палубная версия российского вертолета — Ка-52К еще только проходила испытания. И понять, что он из себя представляет, как боевая единица, было практически невозможно. Да и сегодня сроки выполнения российскими оборонщиками этого заказа остаются под вопросом. В любом случае, это как минимум три года, если не все пять.

Получается, что Египет не только согласился купить «раздетые» корабли, но еще и смирился с тем, что в течение добрых 5-7 лет (с учетом уже прошедшего времени) их невозможно будет использовать по прямому назначению, ввиду отсутствия вертолетов. То есть деньги фактически были уплачены за бесполезное железо!

Согласитесь – есть повод говорить о необъяснимых странностях этого египетского контракта.

Что же за всем этим может стоять?

Здесь мы закономерно вступаем в область предположений. Которые неизбежны, во-первых, ввиду отсутствия полной информации по данному вопросу. А, во-вторых, потому, что имеющихся сведений явно недостаточно для того, чтобы объяснить возникшую ситуацию корректным образом.

Первое и вполне очевидное, что следует констатировать – Египет приобрел явно ненужные ему корабли. Потому что по настоящему необходимые в таком расслабленном режиме, с отсрочкой боеготовности непонятно до каких времен, никто не покупает.

Соответственно, мы вправе сделать вывод о наличии какой-то иной, скрытой логики, которая объясняет это внешне странное решение.

Допустим, что Россия сохраняет заинтересованность в этих кораблях. Что вполне естесственно с учетом того факта, что они первоначально и были заказаны для минобороны РФ. Нынешняя египетская приписка российских «Мистралей» в рамках данной логики представляется временной и не является критичной для России с точки зрения срока службы этих кораблей, который никак не меньше тридцати лет. В таком случае многое становится понятным и этот загадочный «паззл» складывается вполне корректным образом.

Во-первых, в обозримом будущем основная причина срыва российско-французского контракта по «Мистралям» — западные санкции, может подвергнуться существенной корректировке, либо быть вовсе аннулирована в части запрещающей военное сотрудничество Москвы и Парижа. Это, как минимум, нельзя исключать, хотя бы потому, что сегодня никто толком не знает, как повернутся отношения РФ с ее западными «партнерами» в ближайшее время.

Однако, если Мсоква всерьез рассчитывает на повторное обретение «Мистралей», она никак не может уповать только на довольно химерическую перспективу ослабления санкций.

Соответственно должны быть другие, более прочные основания для таких расчетов. И эти основания могут появиться, если все пойдет так, как намечено и УДК ВМС Египта начнут оснащаться в полном объеме российским оборудованием. По прошествии нескольких лет, когда данный процесс будет завершен, египетские «Мистрали» объективно утратят свой оригинальный французский вид и станут скорее кораблями совместного российско-французского проивзодства. И если даже французы выдали Египту так называемый «сертификат конечного пользователя», который исключает передачу кораблей третьим странам, в условиях, когда это будут уже фактически другие корабли, такие юридические ограничения вряд ли останутся в силе.

Тем более, что и сам этот сертификат — штука весьма условная. Так, например, согласно «сертификату конечного пользователя», выданному некой китайской фирме, купившей на Украине авианосец «Варяг», он должен был стать, всего-навсего, плавучим казино! Я сам видел эту бумажку на заводе-изготовителе авианосца в Николаеве. В наши дни об этой филькиной грамоте никто уже не вспоминает. А «плавучее казино» вполне успешно выполняет функции флагмана китайского военного флота.

Скорее всего, Россия при полном понимании египетской стороны, определенно имеющей свои виды на будущее взаимодействие с РФ, и при молчаливом непротивлении Парижа, стремится элементарно выждать время, чтобы данная тема утратила свою политическую остроту. И тогда эту ситуацию можно будет разрешить с минимальными издержками. Все равно пока для этих кораблей не построено необходимое количество вертолетов, они не могут выполнять свои боевые функции. А если так, то какая разница – в каком именно порту они пока будут отстаиваться? Пускай это будет египетская Александрия.

Что же касается объективной необходимости возвращения «Мистралей» российскому флоту, то в этом нет никаких сомнений. Что было со всей очевидностью подтверждено сирийской кампанией, в ходе которой РФ остро не хватало мощных десантных судов.

Кроме того, несмотря на существующие планы строительства российских УДК, мощности судостроительных заводов РФ и без того загружены текущими заказами и оперативно решить эту проблему вряд ли получится.

Таким образом, все выглядит так, что в истории с экс-российскими «Мистралями» все точки над «и» еще не поставлены. И они, вероятно, не будут поставлены до тех пор, пока эти корабли не станут российскими уже без всякой приставки «экс».

Юрий Селиванов, специально для News Front