Стратегический беспилотник США провел многочасовую разведку над Донбассом



Стратегический беспилотный самолет-разведчик RQ-4 Global Hawk (69-я разведгруппа 1-го отряда) завершает первый оперативный полет с японской базы Мисава, 6 июня 2014г.

Источник: www.altair.com.pl Стратегический беспилотный самолет-разведчик RQ-4 Global Hawk (69-я разведгруппа 1-го отряда) завершает первый оперативный полет с японской базы Мисава, 6 июня 2014г.Источник: www.altair.com.pl

RQ-4А Global Hawk способен наблюдать за всей территорией самопровозглашенных республик, не пересекая их границ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 в воскресенье совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, сообщили западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.

Во время полета дальний беспилотник часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 16,7 тыс. метров.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России.

Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тыс. метров.

Дальний американский беспилотный летательный аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. После выполнения задания в Донбассе он "ушел" из воздушного пространства Украины к северу от Молдавии.