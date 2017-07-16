Стратегический беспилотник США провел многочасовую разведку над Донбассом
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Стратегический беспилотный самолет-разведчик RQ-4 Global Hawk (69-я разведгруппа 1-го отряда) завершает первый оперативный полет с японской базы Мисава, 6 июня 2014г.
Источник: www.altair.com.pl
RQ-4А Global Hawk способен наблюдать за всей территорией самопровозглашенных республик, не пересекая их границ
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 в воскресенье совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, сообщили западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.
Во время полета дальний беспилотник часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 16,7 тыс. метров.
С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России.
Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тыс. метров.
Дальний американский беспилотный летательный аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. После выполнения задания в Донбассе он "ушел" из воздушного пространства Украины к северу от Молдавии.
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16.07.2017
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