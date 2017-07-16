Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Стратегический беспилотник США провел многочасовую разведку над Донбассом

18.07.2017 Интерфакс 274 0
0
Понравилась новость?
 0
БЛА RQ-4 Global Hawk
Стратегический беспилотный самолет-разведчик RQ-4 Global Hawk (69-я разведгруппа 1-го отряда) завершает первый оперативный полет с японской базы Мисава, 6 июня 2014г.
Источник: www.altair.com.pl

RQ-4А Global Hawk способен наблюдать за всей территорией самопровозглашенных республик, не пересекая их границ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 в воскресенье совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, сообщили западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.

Во время полета дальний беспилотник часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 16,7 тыс. метров.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России.

Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тыс. метров.

Дальний американский беспилотный летательный аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. После выполнения задания в Донбассе он "ушел" из воздушного пространства Украины к северу от Молдавии.
16.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
США
Украина
Продукция
Global Hawk
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.07 16:26
  • 2
Над Камчаткой МиГ-31 перехватили в стратосфере крылатую ракету-мишень
  • 18.07 16:23
  • 23
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 18.07 16:01
  • 26
Путин уверен, что машины когда-нибудь заменят людей на рабочих местах
  • 18.07 15:47
  • 3
МиГ-29К пролетел над американским авианосцем
  • 18.07 15:37
  • 11
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 18.07 15:25
  • 4
Нелетальное смарт-оружие КРЭТ
  • 18.07 14:30
  • 4
Новое супероружие России: большие авианосцы и атомные эсминцы? (Логотип The National InterestThe National Interest, США)
  • 18.07 13:18
  • 1
"Вертолеты России" ознакомят российских и зарубежных эксплуатантов с новейшей вертолетной техникой российского производства
  • 18.07 13:09
  • 1
МИД РФ надеется на урегулирование с Болгарией вопроса о лицензии на производство оружия
  • 18.07 12:55
  • 1
Экипажи МиГ-31 ракетами "воздух - воздух" уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере
  • 18.07 12:54
  • 1
Борьба за показы
  • 18.07 12:06
  • 1
"Сплав" покажет на МАКС-2017 новейшую неуправляемую ракету повышенной дальности
  • 18.07 11:49
  • 1
Неперевернутая страница истории
  • 18.07 11:29
  • 1
Армия Литвы отмечает победу над Западом
  • 18.07 11:26
  • 1
Физик из Google: мы близки к созданию "рабочего" квантового компьютера
другие обсуждаемые темы