На вооружение США поступил эсминец с новейшей системой ведения огня



Эсминец USS John Finn (DDG 113) готовится к вступлению в состав ВМС США

Источник: navaltoday.com Эсминец USS John Finn (DDG 113) готовится к вступлению в состав ВМС СШАИсточник: navaltoday.com

На вооружение в США поступил новейший эсминец «Джон Финн», сообщили в Пентагоне. Военный корабль, как уточнили в американском ведомстве, оснащен новейшей системой ведения огня

На американской базе в Перл Харборе (штат Гавайи) в торжественной обстановке в состав Тихоокеанского флота страны был включен новый ракетный эсминец «Джон Финн», сообщает пресс-служба Пентагона. По словам американских военных, таким образом США демонстрируют свое стремление доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как отметил в своем выступлении командующий Тихоокеанским флотом Гарри Харрис, «Джон Финн посылает сигнал друзьям и противникам США, что внимание Вашингтона четко сфокусировано на Азиатском-Тихоокеанском регионе».

«Мы верим в мир с помощью силы, но умная сила поддерживается грубой силой», — подчеркнул Харрис. По его словам, будущее процветание Соединенных Штатов во многом зависит от того, как страна будет позиционировать себя на Тихом океане.

«Джон Финн» стал первым ракетным эсминцем, введенным в строй за последние пять лет. Его отличительной особенностью является наличие системы Aegis Baseline 9. Она позволяет установленным на корабле ракетам находить и поражать цели благодаря взаимодействию с радарной системой. Система Aegis Baseline, по замыслу создателей, также должна автоматически сигнализировать о нападении извне и уничтожать запущенные баллистические ракеты.

Включение «Джона Финна» в состав Тихоокеанского флота США прокомментировал в своем twitter и президент Дональд Трамп: «Новый эсминец способен обеспечить безопасность США. Наши моряки лучшие в мире».

Новый американский эсминец назван в честь моряка Джона Финна, который во время нападения японских военных на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года участвовал в отражении атаки, стреляя из пулемета. Он получил несколько ранений, но продолжил вести бой. Финн получил орден за героизм и умер в 2010 году в возрасте 100 лет.

Как отметил в комментарии РБК военный эксперт Андрей Паюсов, «Джон Финн», является очередным кораблем в обширной серии эсминцев типа «Орли Берк». Он получил усовершенствованную систему защиты от поражающих факторов ядерного оружия: радиационной, биологической и химической защиты, включая усовершенствованные системы орошения палубы и надстроек, объяснил Паюсов. По его словам, эти улучшения позволят снизить тепловую заметность корабля.

«Неожиданностью это не стало, поскольку еще с момента начала разработки проектно-технической документации процесс тщательно ведется нашими спецслужбами и военной разведкой», — считает военный эксперт.

Что касается одновременной обороны и нападения — это способен делать любой корабль основных боевых классов. Все зависит от задач, отметил Паюсов. Особенность этого корабля, по словам эксперта, заключается в новой модификации системы AEGIS, благодаря которой эсминец становится структурным элементом национальной системы ПРО США. Морской компонент системы ПРО позволяет оперативно развернуть его на угрожаемых направлениях, в отличие от наземной и платформенной компонентов (у них есть морские платформы ПРО), добавил Паюсов. « С вероятностью 99% могу заключить, что корабль в основном будет применяться где-то на морских театрах военных действий, прилегающих к КНДР», — заключил военный эксперт.

У России есть корабль «Быстрый», который по значению практически не уступает «Джону Финну», отметил главный редактор журнала «Армия и флот» Дмитрий Шеремецкий. «Американский эсминец, скорее всего, оставят в Перл-Харборе, как некий символ. Ведь именно там японцы почти 76 лет назад раздолбали американский флот», — напомнил Шеремецкий.

Как пояснил эксперт, основной задачей корабля будет не допускать противника к тем берегам, которые он защищает.