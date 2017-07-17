Летчики Морской авиации впервые покажут на салоне МАКС-2017 воздушный бой
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Истребитель Су-30СМ, прибывший для участия в XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
В летной программе авиасалона также примут участие два учебно-боевых самолета Як-130
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Летчики Морской авиации ВМФ России впервые покажут воздушный бой на самолетах Су-30СМ в ходе международного авиасалона МАКС-2017. Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Иркут".
"Два истребителя Су-30СМ Морской авиации ВМФ РФ проведут учебные воздушные бои, в которых продемонстрируют использование сверхманевренности для достижения победы в схватках с противником. Самолеты будут пилотировать совместные экипажи летчиков Морской авиации и корпорации "Иркут", - говорится в сообщении.
В летной программе авиасалона также примут участие два учебно-боевых самолета Як-130. Полеты в пилотажной конфигурации выполнит самолет, окрашенный в традиционные красно-белые цвета яковлевских машин. Второй Як-130 продемонстрирует возможности машины с подвесными топливными баками, управляемым и неуправляемым авиационным вооружением, а также с бортовой системой обороны.
На статической стоянке будет представлен самолет Як-130, модернизированный для установки лазерного дальномера, который позволяет увеличить боевые возможности машины. Также будут впервые показаны два новых самолета первоначального обучения Як-152. Первый самолет будет впервые летать на авиасалоне. Второй самолет Як-152 в оригинальной окраске размещается на статической стоянке.
Приемы ближнего воздушного боя на коротких интервалах и дистанциях традиционно показывает только одна пилотажная группа ВКС РФ - "Соколы России", куда входят наиболее подготовленные военные летчики Липецкого авиацентра.
Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 станет 13-м по счету. Он пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.
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17.07.2017
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