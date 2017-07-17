Командующий РВСН проинспектировал Козельскую ракетную дивизию
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Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН
Источник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
ЦАМТО, 17 июля. Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев проверил ход боевого строительства Козельской ракетной дивизии (Калужская обл.), в первую очередь, состояние дел на объектах соединения, где проводятся строительно-монтажные работы по модернизации перевооружаемого ракетного полка.
С.Каракаев проконтролировал строительство командного пункта, холодильного центра, энергоблока, центральных позиций и шахтных пусковых установок.
Командующий заслушал должностных лиц соединения по вопросам готовности к приему нового вооружения.
До конца 2017 года в Козельскую ракетную дивизию спланирована поставка нескольких межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" и загрузка их в шахтные пусковые установки в переоснащаемом ракетном полку.
Кроме того, С.Каракаев заслушал представителей органов военного управления, представителей промышленности, строительных и проектных организаций по проведению строительно-монтажных работ и поставке оборудования по линии ответственности.
Козельское ракетное соединение – первое в РВСН, которое перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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17.07.2017
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