Как "Рафаль" выявлял "режим атаки" Су-33
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Истребители Rafale M флотилии 11F ВМС Франции
Источник: livefistdefence.com
Истребители Rafale использовались для слежения за деятельностью российских палубных боевых самолетов Су-33 над западной Сирией во время нахождения в Средиземном море ТАВКР "Адмирал Кузнецов", сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на livefistdefence.com (17 июля).
Экипажам двух "Рафалей" было поручено войти в это пространство и выявить "режим атаки радара" Су-33, который был неизвестен. Во время полета продолжительностью 90 минут французские истребители задействовали свои интегрированные системы РЭБ SPECTRA, миссия увенчалась успехом.
"Это была небольшая, но очень важная миссия, которая поможет нам лучше использовать наши системы электронной войны в одном из самых сложных и переполненных воздушных пространств в мире", сказал летчик одного из "Рафалей".
|Изображение от датчика Thales AREOS, которым оснащен истребитель Rafale (Ирак или Ливия, 22 марта 2017)
|Источник: twitter.com
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17.07.2017
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beka1
1112
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№1
18.07.2017 04:30
Су-33 с его антикварным БРЭО стал ещё уязвимей и никакой Гефест тут не поможет...
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