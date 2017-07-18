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Как "Рафаль" выявлял "режим атаки" Су-33

18.07.2017 Военный паритет 1797 2
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Rafale M
Истребители Rafale M флотилии 11F ВМС Франции
Источник: livefistdefence.com

Истребители Rafale использовались для слежения за деятельностью российских палубных боевых самолетов Су-33 над западной Сирией во время нахождения в Средиземном море ТАВКР "Адмирал Кузнецов", сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на livefistdefence.com (17 июля).

Экипажам двух "Рафалей" было поручено войти в это пространство и выявить "режим атаки радара" Су-33, который был неизвестен. Во время полета продолжительностью 90 минут французские истребители задействовали свои интегрированные системы РЭБ SPECTRA, миссия увенчалась успехом.

"Это была небольшая, но очень важная миссия, которая поможет нам лучше использовать наши системы электронной войны в одном из самых сложных и переполненных воздушных пространств в мире", сказал летчик одного из "Рафалей".


Изображение от датчика Thales AREOS, которым оснащен истребитель Rafale (Ирак или Ливия, 22 марта 2017)
Источник: twitter.com
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Ливия
Россия
Сирия
Франция
Продукция
Rafale
Адмирал Кузнецов
Су-33
Компании
Thales
Проекты
1143 Кречет

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
beka1
1112
№1
18.07.2017 04:30
Су-33 с его антикварным БРЭО стал ещё уязвимей и никакой Гефест тут не поможет...
-3
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RU
Стальнов И.П.
180
№2
18.07.2017 08:34
Пусть думают, что они выявили, а может это им специально подсунули, не нужно думать, что у нас работают там -дураки. Вот так рафаэль, может стать "мадонной", то бишь говоря по русски их поимеют.
+1
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