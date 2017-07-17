Создается индонезийский "Рипер"



Модель индонезийского БЛА в продувочной камере (в перевернутом положении)

Источник: antaranews.com Модель индонезийского БЛА в продувочной камере (в перевернутом положении)Источник: antaranews.com

Индонезийское агентство по оценке и применению технологий (ВРТТ) совместно с консорциумом PUNA намерено разработать и испытать средневысотный беспилотник в 2019 году, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на antaranews.com (16 июля).

Продолжительность полета будет до 24 часов, БЛА предназначен для контроля за границей, а также для оборонных целей, заявил заместитель министра промышленности и технологий Уою Уидодо Пандое ( Wahyu Widodo Pandoe) в воскресенье. Производство первого аппарата будет завершено в 2018 году.