Создается индонезийский "Рипер"
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Модель индонезийского БЛА в продувочной камере (в перевернутом положении)
Источник: antaranews.com
Индонезийское агентство по оценке и применению технологий (ВРТТ) совместно с консорциумом PUNA намерено разработать и испытать средневысотный беспилотник в 2019 году, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на antaranews.com (16 июля).
Продолжительность полета будет до 24 часов, БЛА предназначен для контроля за границей, а также для оборонных целей, заявил заместитель министра промышленности и технологий Уою Уидодо Пандое ( Wahyu Widodo Pandoe) в воскресенье. Производство первого аппарата будет завершено в 2018 году.
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17.07.2017
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