"Анка". От прямой видимости до спутникового управления
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Турецкий ударный БЛА Anka
Источник: TAI
12 июля министерство обороны Турции объявило о первом боевом использовании ударного БЛА Anka производства компании Turkish Aerospace Industries (TAI) по вооруженным формированиям Рабочей партии Курдистана, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на quwa.org.
Беспилотник со средней продолжительностью полета был оснащен, по меньшей мере, двумя ракетами Roketsan MAM-L (Smart Micro Munition) массой 22,5 кг. Это оружие специально создано для оснащения беспилотников, может также применяться с легких самолетов.
БЛА оснащен двигателем мощностью 155 л.с., полезная нагрузка 200 кг, продолжительность полета 24 часа, эксплуатационный потолок 9144 м. Существующая система управления (прямая видимость) обеспечивает радиус применения беспилотника не более 200 км. В перспективе планируется перейти на управление через спутники, это может произойти уже в этом году, а также оснастить беспилотник более мощным двигателем (170 л.с.) разработки компании Tusa Engine Industries. Согласно контракту от 2013 года заказано 10 беспилотных систем (поставки до 2018 года).
|Кадры удара по курдскому объекту
|Источник: крины видео от Turkish Ministry of Defence
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17.07.2017
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