Путин включил Росгвардию в перечень стратегических предприятий



Военнослужащие Росгвардии

Источник: FLB.ru Военнослужащие РосгвардииИсточник: FLB.ru

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о включении Росгвардии в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации в понедельник.

"Внести в перечень стратегически предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2014 года №1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ"… изменение, дополнив раздел 1 пунктом следующего содержания: "517 "Охрана" Росгвардии, г. Москва", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.