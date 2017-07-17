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Путин включил Росгвардию в перечень стратегических предприятий

18.07.2017 РИА Новости 517 0
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Росгвардия
Военнослужащие Росгвардии
Источник: FLB.ru

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о включении Росгвардии в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации в понедельник.

"Внести в перечень стратегически предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2014 года №1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ"… изменение, дополнив раздел 1 пунктом следующего содержания: "517 "Охрана" Росгвардии, г. Москва", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
17.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
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Росгвардия
Персоны
Путин Владимир

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