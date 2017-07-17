Путин включил Росгвардию в перечень стратегических предприятий
|
|
Военнослужащие Росгвардии
Источник: FLB.ru
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о включении Росгвардии в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации в понедельник.
"Внести в перечень стратегически предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2014 года №1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ"… изменение, дополнив раздел 1 пунктом следующего содержания: "517 "Охрана" Росгвардии, г. Москва", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
|
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.06.2017 Путин: РФ будет наращивать военный потенциал для защиты от возможных агрессоров
29.06.2017 Путин пообещал продолжить укреплять социальные гарантии для военных
23.06.2017 Опричники Путина. Национальная гвардия наращивает силы (Gazeta Polska, Польша)
13.06.2017 Три заместителя главы Росгвардии стали генерал-полковниками
30.05.2017 Битва за ствол
26.05.2017 СМИ узнали о сроках перевода ОМОН на контрактный принцип комплектования
22.05.2017 Росгвардия увеличила набор в свои вузы из-за нехватки кадров
02.05.2017 Путин подписал закон о службе по контракту со средним профобразованием