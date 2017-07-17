Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Волгоградской области пройдут занятия по вождению танков под водой

18.07.2017 РИА Новости 186 0
0
Понравилась новость?
 +1
Танки Т-72Б3
Танки Т-72Б3
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Занятия по подводному вождению танков пройдут в ближайшие дни в Волгоградской области, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

Уточняется, что тактико-специальные занятия по подводному вождению танков Т-72Б3 подразделений 58-й армии ЮВО пройдут на полигоне Прудбой.

"В ходе подготовки танкисты преодолеют водные преграды шириной свыше 50 метров, двигаясь по дну водоема на глубине до 6 метров. В условиях нулевой видимости механик-водитель, ориентируясь по приборам, должен провести машину по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов", - отметил Астафьев.

Он отметил, что в ходе специальной подготовки на оборудованном вододроме более 100 танкистов будут совершенствовать навыки использования изолирующего противогаза, умение передвигаться под водой, а также отрабатывать действия в случае условного затопления танка.

Завершив подготовку, танкисты с использованием аппаратуры для ориентирования под водой преодолеют водную преграду длиной 100 метров, добавил Астафьев.
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.07 16:26
  • 2
Над Камчаткой МиГ-31 перехватили в стратосфере крылатую ракету-мишень
  • 18.07 16:23
  • 23
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 18.07 16:01
  • 26
Путин уверен, что машины когда-нибудь заменят людей на рабочих местах
  • 18.07 15:47
  • 3
МиГ-29К пролетел над американским авианосцем
  • 18.07 15:37
  • 11
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 18.07 15:25
  • 4
Нелетальное смарт-оружие КРЭТ
  • 18.07 14:30
  • 4
Новое супероружие России: большие авианосцы и атомные эсминцы? (Логотип The National InterestThe National Interest, США)
  • 18.07 13:18
  • 1
"Вертолеты России" ознакомят российских и зарубежных эксплуатантов с новейшей вертолетной техникой российского производства
  • 18.07 13:09
  • 1
МИД РФ надеется на урегулирование с Болгарией вопроса о лицензии на производство оружия
  • 18.07 12:55
  • 1
Экипажи МиГ-31 ракетами "воздух - воздух" уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере
  • 18.07 12:54
  • 1
Борьба за показы
  • 18.07 12:06
  • 1
"Сплав" покажет на МАКС-2017 новейшую неуправляемую ракету повышенной дальности
  • 18.07 11:49
  • 1
Неперевернутая страница истории
  • 18.07 11:29
  • 1
Армия Литвы отмечает победу над Западом
  • 18.07 11:26
  • 1
Физик из Google: мы близки к созданию "рабочего" квантового компьютера
другие обсуждаемые темы