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Российские "Ураганы" уничтожили условную бандгруппу в горах Таджикистана

18.07.2017 РИА Новости 146 0
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Ураган
Реактивная артиллерийская батарея системы залпового огня Ураган
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ДУШАНБЕ, 17 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" вооруженных сил РФ уничтожили условную бандгруппу на полигоне Харбмайдон в Таджикистане, что вблизи границы с Афганистаном.

"Объективный контроль подтвердил полное уничтожение целей на удалении 15 километров", - сообщил РИА Новости официальный представитель Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Подразделения ВС России и Таджикистана впервые задействованы в совместных маневрах в ходе внезапной проверки боеготовности на территории республики. Накануне начала "боевых действий" дивизион был поднят по тревоге, восемь пусковых и транспортно-заряжающих машин совершили марш на расстояние 280 километров в район выполнения задач, расчеты оборудовали и замаскировали", - сказал он.

РСЗО "Ураган" калибром 220 миллиметров могут наносить огневое поражение целям на дальностях до 35 километров в условиях сложного горного рельефа.

В общей сложности в маневрах принимают участие более трех тысяч человек. Поддержку военнослужащим оказывает оперативно-тактическая и армейская авиация. Для этого в Таджикистан на днях перебросили четыре штурмовика Су-25СМ с авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии, и столько же бомбардировщиков Су-24М - с челябинской авиабазы Шагол.

"Летчики нанесут авиаудары по боевым порядкам "противника" на горном полигоне Харбмайдон близи таджикско-афганской границы, в районе развернут вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, вместе с которым действует оперативная группа генштаба вооруженных сил Таджикистана", -сказал Рощупкин.

201-я военная база - это крупнейший зарубежный военный объект РФ, который дислоцируется в Таджикистане. Данное соединение будет находиться в стране до 2042 года.
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Продукция
Су-24
Су-24М
Су-25
Ураган
Компании
Минoбороны РФ

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