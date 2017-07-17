Российские "Ураганы" уничтожили условную бандгруппу в горах Таджикистана
|
|
Реактивная артиллерийская батарея системы залпового огня Ураган
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ДУШАНБЕ, 17 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" вооруженных сил РФ уничтожили условную бандгруппу на полигоне Харбмайдон в Таджикистане, что вблизи границы с Афганистаном.
"Объективный контроль подтвердил полное уничтожение целей на удалении 15 километров", - сообщил РИА Новости официальный представитель Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.
"Подразделения ВС России и Таджикистана впервые задействованы в совместных маневрах в ходе внезапной проверки боеготовности на территории республики. Накануне начала "боевых действий" дивизион был поднят по тревоге, восемь пусковых и транспортно-заряжающих машин совершили марш на расстояние 280 километров в район выполнения задач, расчеты оборудовали и замаскировали", - сказал он.
РСЗО "Ураган" калибром 220 миллиметров могут наносить огневое поражение целям на дальностях до 35 километров в условиях сложного горного рельефа.
В общей сложности в маневрах принимают участие более трех тысяч человек. Поддержку военнослужащим оказывает оперативно-тактическая и армейская авиация. Для этого в Таджикистан на днях перебросили четыре штурмовика Су-25СМ с авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии, и столько же бомбардировщиков Су-24М - с челябинской авиабазы Шагол.
"Летчики нанесут авиаудары по боевым порядкам "противника" на горном полигоне Харбмайдон близи таджикско-афганской границы, в районе развернут вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, вместе с которым действует оперативная группа генштаба вооруженных сил Таджикистана", -сказал Рощупкин.
201-я военная база - это крупнейший зарубежный военный объект РФ, который дислоцируется в Таджикистане. Данное соединение будет находиться в стране до 2042 года.
|
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.03.2013 В огне войны сгорит быстро
26.06.2012 Для охраны Олимпиады в Сочи создадут спецгруппировку ПВО
17.07.2017 Нелетальное смарт-оружие КРЭТ
17.07.2017 В Таджикистан на учения прибыла российская оперативно-тактическая авиация
26.06.2017 Летчики ЮВО победили в конкурсе "Авиадартс-2017"
15.06.2017 Конкурс летного мастерства "Авиадартс". Досье
30.05.2017 Россия отправила в Таджикистан "Искандер-М" для противостояния НАТО (Al Ain, Объединенные Арабские Эмираты)