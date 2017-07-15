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NI рассказал, чьи танки способны победить в войне "Востока против Запада"

18.07.2017 РИА Новости 640 0
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Танк Т-14
Танк Т-14 Армата на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 год
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия уже добилась паритета по бронетехнике со странами НАТО и в ближайшие годы продолжит укреплять позиции, в то время как США и их союзники рискуют окончательно утратить лидерство в этой сфере, считает обозреватель журнала National Interest Лорен Томпсон.

В первую очередь автор обращает внимание на удручающую ситуацию с танкостроением в Америке. "Производство боевых машин находится на самом низком уровне за последние десятилетия", - отмечает он. Так, по его словам, в США ежегодно собирают не больше 12 "Абрамсов", а план по оснащению танковых бригад современным вооружением, утвержденный еще администрацией Обамы, будет реализован только через четверть века.

"Тот факт, что США и их союзники не отказываются от устаревшей бронетехники, сродни приглашению к агрессии", - убежден Томпсон. Он также напоминает, что Италия, Германия и Франция имеют в своем распоряжении по 300 танков, при этом Россия поддерживает в боеготовом состоянии несколько тысяч машин.

По мнению автора, сегодня стороны достигли паритета, однако в скором времени Москва может получить преимущество. Прежде всего, это связано с разработкой универсальной боевой платформы "Армата", не имеющей аналогов на Западе. "Не будет преувеличением сказать, что эта диспропорция в потенциалах может привести к поражению США в будущей войне Запада с Востоком", - считает обозреватель.

Исправить ситуацию может только форсирование программы модернизации американских танков, полагает Томпсон. Так, он приводит в пример проект компании General Dynamics, которая обещает за дополнительное финансирование поставлять Пентагону по 22 "Абрамса" в месяц. "Армии нужно больше денег на модернизацию", - подчеркивает автор. При этом он убежден, что "сдерживание стремительно развивающейся российской военной машины" должно стать "высшим инвестиционным приоритетом" для Белого дома.

В Кремле неоднократно указывали на то, что внешняя политика России выстроена на принципах мира и уважения к международному праву, поэтому применение военной силы при отсутствии угрозы суверенитету и территориальной целостности государства не рассматривается в качестве возможного сценария действий в конфликтных ситуациях на мировой арене.
15.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Германия
Италия
Россия
США
Франция
Продукция
Армата
Компании
General Dynamics
Проекты
NATO

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