На космическом корабле "Федерация" не будет пистолета
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Предполагаемый облик российского космического корабля «Федерация»
Источник: ic.pics.livejournal.com
В носимый аварийный запас входят теплозащитные костюмы, гидрокостюмы, радиостанция, аптечка, непромокаемые спички, надувной плот, фонарик, набор рыболовных снастей и мачете
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Носимый аварийный запас нового российского космического корабля "Федерация" не предполагает наличие пистолета, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
"Их сейчас и на "Союзах" нет, но надо будет - положим", - сказал Поздняков.
По его словам, в носимом аварийном запасе, разрабатываемом для "Федерации", в отличие от аналогичного запаса "Союза", будет другой гидрокомбинезон и теплозащитный костюм.
Сейчас в носимый аварийный запас "Союза" входит шесть литров воды и шесть комплектов питания, по теплозащитному костюму на каждого члена экипажа, гидрокостюмы "Форель" для выживания при приводнении, радиостанция и аптечка, непромокаемые спички, швейные принадлежности, надувной плот, фонарик, свистки, набор рыболовных снастей, мачете.
До 2006 года в носимый аварийный запас также входило огнестрельное оружие. С 1982 года по 2006 год советские и российские космонавты брали с собой на орбиту специальный трехствольный ТП-82. Его разработка началась после посадки Алексея Леонова и Павла Беляева в тайге. До этого советским космонавтам давали пистолет Макарова ПМ.
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17.07.2017
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