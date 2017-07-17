Летающая мощь флота: чем вооружена морская авиация России



Источник: © Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ Источник: © Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ

ТАСС рассказывает об основных самолетах и вертолетах, входящих в состав авиации ВМФ РФ

Морская авиация ВМФ РФ подразделяется на несколько родов: морскую ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательного и вспомогательного назначения. В зависимости от места размещения, условно делится на палубную и авиацию берегового базирования.

В составе ВМФ РФ в настоящее время находится один авианосец — тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", на котором во время походов базируются палубные истребители Су-33, МиГ-29К/КУБ, учебно-тренировочные самолеты Су-25УТГ, многоцелевые корабельные вертолеты Ка-27, Ка-29, Ка-31.

В 2016-2017 году на "Адмирале Кузнецове" во время его похода к берегам Сирии проходили испытания вертолета корабельного базирования Ка-52К "Катран". До конца 2019 года планируется завершить испытание этой машины.

На вооружении береговой авиации ВМФ РФ стоят дальние противолодочные самолеты Ту-142 (модификация стратегического бомбардировщика Ту-95), противолодочные самолеты Ил-20, Ил-38 и Ил-38Н, истребители-перехватчики МиГ-31, транспортные самолеты Ан-12, Ан-24, Ан-26, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ка-31 и другие.

В настоящее время в разработке находятся проекты перспективного авианосца и универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев. Для Морской авиации ведется работа по созданию перспективных многоцелевых вертолетов корабельного и наземного базирования, близится к завершению разработка новых патрульных самолетов, которыми планируется заменить существующие противолодочные самолеты. Прошли работы по модернизации транспортно-боевых вертолетов Ка-29. В 2016 году Морская авиация получила первые восемь модернизированных палубных вертолетов Ка-27М, оснащенные новейшим радиоакустическим оборудованием.

По словам начальника Морской авиации ВМФ генерал-майора Игоря Кожина, все корабельные истребители Су-33 пройдут модернизацию и будут доведены до уровня новейших самолетов Су-30СМ. Всего в 2017-2020 годах Морская авиация получит около 100 новых летательных аппаратов.

Палубная авиация

Истребитель Су-33

Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Палубный истребитель четвертого поколения, разработанный для ВМФ России в ОКБ Сухого под руководством Михаила Петровича Симонова, ранее известный как Су-27К (по кодификации НАТО: Flanker-D). Первый полет состоялся в 1987 году, а 1 ноября 1989 года Су-27К впервые осуществил взлет и посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов". Принят на вооружение в 1998 году и с тех пор является основным самолетом палубной авиации ВМФ России. Самолет управляется одним пилотом, имеет на вооружении встроенную 30-мм пушку ГШ-30-1, управляемые ракеты класса "воздух-воздух", неуправляемые ракеты, а также авиабомбы. Максимальная скорость — 2300 км/ч, практический потолок — 17 000 м, дальность полета — 3000 км.

Истребитель МиГ-29КУБ

Истребитель МиГ-29КУБ Источник: РСК "МиГ"

Палубный многоцелевой истребитель четвертого поколения, являющийся дальнейшим развитием МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum-D). В их задачу входит противовоздушная и противокорабельная оборона соединения кораблей, нанесение ударов по наземным объектам противника. МиГ-29К могут базироваться на авианесущих кораблях, способных принимать самолеты массой свыше 20 т, оборудованных взлетным трамплином и посадочным аэрофинишером, а также на наземных аэродромах. Самолеты вооружены управляемыми ракетами РВВ-АЕ и Р-73Э для воздушного боя, противокорабельными ракетами Х-31А и Х-35, противорадиолокационными ракетами Х-31П и корректируемыми авиабомбами КАБ-500Кр для поражения наземных и надводных целей. Максимальная скорость — 2300 км/ч, практический потолок — 17500 м, дальность полета — 2000 км.

Истребитель Су-25УТГ

Учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ (бортовой номер "18 красный"), прошедший ремонт на ОАО "121-й авиационный ремонтный завод" в Кубинке при перегоне к месту базирования в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка на аэродром"Североморск-3. Снимок сделан, видимо, на аэродроме Бесовец близ Петрозаводска. 15.11.2012 (с) Flanker B / www.airforce.ru

Учебно-тренировочный самолет на базе учебно-боевого штурмовика Су-25УБ. Отличается от него отсутствием прицельного оборудования, блоков системы управления оружием, пушечной установки с пушкой, балочных держателей и пилонов, бронеэкранов двигателей, радиостанции связи с сухопутными войсками, блоков и элементов системы обороны. Первый летающий образец был создан в начале 1988 года. В 1991-1995 годах была построена вторая и последняя партия из пяти Су-25УТГ. Максимальная скорость — 1000 км/ч, практическая дальность — 1850 км, практический потолок — 7000 м. Экипаж — 2 человека. Стоит на вооружении в 279-м корабельном истребительном авиационном полку авиации Северного флота, а также смешанного авиакрыла 859-го центра боевого применения и переучивания летного состава в Ейске.

Вертолет Ка-27

Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ возвращается на аэродром Николаевка со стороны залива Петра Великого. Источник: Личное

Корабельный противолодочный вертолет (по кодификации НАТО: Helix - "Спираль"). Вертолет способен обнаруживать современные подводные и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты слежения, а также атаковать их с применением бортового вооружения. В 1981 году был принят на вооружение. Для уничтожения подводных лодок к вертолету могут подвешиваться противолодочные торпеды АТ-1МВ, ракеты АПР-23 и свободнопадающие противолодочные авиабомбы ПЛАБ калибра 50 и 250 кг. Экипаж — 3 человека, максимальная скорость — 270 км/ч, практическая дальность полета — до 900 км, практический потолок — 5000 м. Перспективный вертолет морской авиации, который разрабатывается на смену многоцелевому Ка-27, получил шифр "Минога".

Вертолет Ка-52К

Вертолет Ка-52К Источник: © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Многоцелевой ударный вертолет, является модернизацией "Черной акулы". Разработан в конструкторским бюро "Камов". Вертолет с соосным расположением несущих трехлопастных винтов, двумя газотурбинными двигателями, прямым крылом, развитым вертикальным и горизонтальным оперением и убирающимся в полете трехопорным шасси. Экипаж — 2 человека. Максимальная скорость — 300 км/ч, практическая дальность — 1160 км, практический потолок — 5500 м. Изначально он разрабатывался под заказанные во Франции вертолетоносцы типа Mistral, однако поставка этих кораблей была приостановлена в 2014 году. До конца 2019 года планируется завершить испытания этих машин. После этого начнутся поставки Ка-52К в войска.

Авиация берегового базирования

Противолодочный самолет Ил-38Н

Пятый модернизированный по контракту 2012 года для Морской авиации ВМФ России противолодочный самолет Ил-38Н (бортовой номер "78 желтый", заводской номер 080010608, серийный номер 106-08, регистрационный номер RF-75338, название "Федор Золотухин"). Жуковский, 30.06.2015 Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Разработан в ОКБ имени С.В. Ильюшина на основе пассажирского Ил-18В. Модернизированный Ил-38Н оснащен навигационным поисково-прицельным комплексом "Новелла", который способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные — до 320 км. При этом система одновременно сопровождает 32 цели как над водой, так и под водой. Ил-38Н способен также выполнять функции патрульного самолета радиоэлектронной разведки. Первую такую машину флот получил в конце 2014 года. В ближнесрочной перспективе морская авиация планирует получить около 30 самолетов. Экипаж — 7 человек. Максимальная скорость — 650 км/ч, максимальная дальность полета — 9500 км, практический потолок — 8000 м. Вооружен противолодочными торпедами, противолодочными бомбами и морскими минами.

Противолодочный самолет Ту-142М

Прошедший капитальный ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" противолодочный самолет Ту-142МК (бортовой номер "51", регистрационный номер RF-34059, собственное название "Юрий Малинин") авиации Северного флота. Таганрог, 12.08.2016 Источник: ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева"

Дальний противолодочный самолет (по кодификации НАТО: Bear-F). Применяется для дальней океанской разведки, визуальной или радиотехнической, для дежурства в системе поисково-спасательной службы, и только потом, для поиска и слежения за атомными подводными лодками с баллистическими ракетами. Всего в 1968-1994 годах было изготовлено около 100 экземпляров Ту-142 различных модификаций. В 2013 году стало известно, что в России разрабатывается новый противолодочный самолет на замену Ту-142М3. Экипаж — 9 человек. Максимальная скорость — 855 км/ч, практический потолок — 13 500 м. Вооружен взрывными сбрасываемыми источниками звука, торпедами, противолодочными авиационными ракетами, противолодочными и практическими бомбами, а также морскими минами.

Истребитель Су-30СМ

Переданный в состав авиации Балтийского флота истребитель Су-30СМ (бортовой номер "72 синий") во время промежуточной посадки в Новосибирске при перелете из Иркутска. 27.05.2017 Источник: Алексей Пошин / ВКонтакте

Двухместный ("спарка") многоцелевой тяжелый истребитель поколения "4 +" создан на базе Су-27УБ путем его глубокой модернизации. Обладает сверхманевренностью. В конструкции самолета применено переднее горизонтальное оперение и двигатели с управляемым вектором тяги. Может применяться в качестве самолета для подготовки летчиков для перспективных одноместных истребителей. Максимальная скорость — 2125 км/ч, практический потолок — 17 300 м, дальность полета — 3000 км. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Фронтовой бомбардировщик Су-24

Источник: © ТАСС

Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям, в том числе на малых высотах. Первый полет прототип совершил в 1967 году. На вооружении с 1975 года. Всего выпущено около 1400 самолетов. Порядка 120 модифицированных единиц планируется заменить на Су-34 к 2020 году. Максимальная скорость — 1400 км/ч, практическая дальность — 2850 км, практический потолок — 11 000 м. Экипаж — 2 человека.

Роман Азанов