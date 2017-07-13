Проект "Цифровая Земля" и новейшие разработки в области космического приборостроения представит РКС на авиасалоне МАКС-2017



Стыковка корабля Союз МС-01 с МКС

Источник: NASA Johnson Стыковка корабля Союз МС-01 с МКСИсточник: NASA Johnson

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Холдинг "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") развернет на авиасалоне МАКС-2017 экспозицию, знакомство с которой позволит не только ознакомиться с новейшими разработками космического приборостроения, но и проследить цифровую трансформацию и эволюцию космической электроники, сообщает пресс-служба РКС

"На МАКС-2017 РКС представит проект "Цифровая Земля", который предполагает создание и регулярное обновление сплошного бесшовного покрытия данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) территории всего земного шара", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в четверг.

По информации пресс-службы, точность модели Земли составит около 1 м с периодической актуализацией. "Цифровая Земля" ляжет в основу целого семейства новых геоинформационных сервисов. Сплошное покрытие и сервисы на основе данных ДЗЗ ориентированы на всех потребителей, среди которых федеральные и региональные органы исполнительной власти, крупный и средний бизнес и массовый потребитель", - информирует пресс-служба.

Сообщается, что также в ходе авиакосмического салона РКС проинформирует о результатах работы в области создания инфраструктуры Федерального сетевого оператора навигационной деятельности (ИФСО). На ее основе будут работать перспективные системы обеспечения движения беспилотной и роботизированной техники и предоставляться удобные навигационные услуги частным и государственным компаниям.

"Посетители МАКС-2017 на стенде РКС смогут больше узнать о работе современных российских систем машинного взаимодействия, телеметрии и автоматизированного мониторинга. Огромный опыт компаний холдинга в области космической телеметрии и создания высоконадежной датчиковой аппаратуры сегодня реализуется для создания "подключенных" машин, их взаимодействия друг с другом и с человеком, а также сбора "Больших данных" (BigData) в ходе эксплуатации сложных технических изделий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспозиция РКС площадью более 300 м2 станет интерактивной ареной, где развернется масштабная презентация создаваемых российскими учеными инфраструктурных решений для цифровой экономики отдельных компаний и холдингов.

Важнейшей премьерой МАКС-2017 в области технологий производства станет созданная в РКС модель цифрового предприятия. На авиасалоне она будет впервые представлена широкой общественности.

Сообщается, что в рамках этого проекта РКС создает первый в России виртуальный завод для космической и высокотехнологичной промышленности. Он объединит в общую сеть более 30 дизайн-центров и несколько сотен производственных площадок по всей России, которые будут взаимодействовать в рамках единого электронного пространства, построенного в РКС на основе космических и Интернет-технологий. "Цифровизация" позволит свести вербальное общение и документооборот до минимума и снимет актуальную для России проблему географической удаленности производств и центров проектирования друг от друга.

Еще одной "сквозной" темой участия РКС в МАКС-2017, по информации пресс-службы, станет "Эволюция космического приборостроения". В рамках экспозиции будут продемонстрированы результаты работы холдинга по унификации приборов и компонентов для космической техники. Будет представлена новейшая бортовая аппаратура, построенная по модульному принципу, в которой заложен потенциал адаптации исполняемых функций в зависимости от набора законченных функциональных модулей. Это стало результатом внедрения передового подхода к созданию аппаратуры - перехода от этапа "функция-модуль", к "функция - "система на кристалле", "система в корпусе".

Посетители МАКС-2017 смогут оценить электронику для новейших российских космических аппаратов "Глонасс-К", перспективные сканирующие устройства для спутников ДЗЗ, цифровой космический радиолокатор "Касатка", перспективную датчиковую аппаратуру и многое другое.

На открытой площадке РКС представит современные наземные комплексы приема и обработки космической информации.

"Особое место в экспозиции РКС на МАКС-2017 займут малые космические аппараты. Специалисты холдинга еще в 1980-е годы первыми в нашей стране начали заниматься данной тематикой, и сегодня на основе этого опыта ведется работа по созданию и отработке перспективной наноспутниковой платформы. В августе 2017 года с борта МКС будет запущен очередной технологический наноспутник, созданный специалистами компании", - говорится в сообщении.