Азербайджан может увеличить закупки российского оружия, заявил Гасанов



Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов. Архивное фото

Источник: Минобороны РФ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов. Архивное фотоИсточник: Минобороны РФ

БАКУ, 13 июл - РИА Новости. Азербайджан рассматривает возможность закупки дополнительной партии оружия в РФ, запрашивает информацию и проводит испытания, заявил министр обороны республики, генерал-полковник Закир Гасанов в первом для зарубежных СМИ интервью, которое он дал РИА Новости.

Ранее военное ведомство Азербайджана сообщило, что закупленная у России очередная партия военной техники и боеприпасов доставлена в Азербайджан. Предыдущая партия закупленного в России вооружения была доставлена в республику в июне. Сумма контракта не разглашалась, но, по данным СМИ, она составляла около 5 миллиардов долларов.

"Мы сейчас уже дополнительно изучаем некоторые образцы вооружений, запрашиваем, испытываем. Покупка оружия - вопрос многогранный. С одной стороны, нужно избегать шаблона, с другой - разношерстность создает проблемы в обслуживании. Это очень сложный вопрос", - сказал Гасанов в своем первом интервью для зарубежных СМИ за все время работы в должности главы военного ведомства.