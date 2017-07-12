Батьке понадобился свой "Искандер"



Загрузка ракетного комплекса "Искандер-М"

Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС Загрузка ракетного комплекса "Искандер-М"Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Лукашенко пообещал построить новую ракету

Беларусь заявила, что не нуждается в российских "Искандерах", так как может построить их сама. На параде, посвященном Дню независимости, Александр Лукашенко буквально сказал следующее: "Если хочешь, чтобы тебя боялись, нужно иметь ракету. И это только начало - мы создадим еще более мощное оружие, чтобы обеспечить вашу безопасность".

По мнению экспертов, белорусский лидер имел в виду РСЗО "Полонез", уже стоящий на вооружении, и ОТРК "Искандер", который белорусы тщетно пытаются "выбить" у Москвы еще с двухтысячных годов.

Дело в том, что Россия не спешит поставлять соседу задешево оперативно-тактические ракетные комплексы, способные уничтожить небольшой город. Вот средства ПВО другое дело. Год назад Россия передала Белоруссии четыре дивизиона C-300. Но с ОТРК переговоры безнадежно забуксовали.

По данным военных аналитиков, Москва могла отказаться продавать "Искандеры" Минску, сославшись на нехватку комплексов для собственных вооруженных сил. Кроме того, белорусов могла не устроить экспортная версия ОТРК "Искандер-Э", которая по своим техническим характеристикам несколько уступает "классическому" ракетному комплексу.

После этого белорусский лидер неоднократно укорял братскую Россию в недоверии.

"Мы никогда не просили у россиян "Искандеры", - заявил Лукашенко в послании белорусскому народу в 2009 году. - Мы их сами купим... Но скажу прямо - и покупать не надо! Мы их сами сделаем, если надо. Кроме ракет. А ракеты купим, если это будет надо".

Как рассказал "Утру" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, кроме шасси, которые, кстати, производит Минский завод колесных тягачей, больше у белорусов ничего сделать не получится.

"Если говорить о ракете, то надо понимать, что это сотни поставщиков материалов, комплектующих. Где они, например, возьмут смесевое твердое топливо новых рецептур, которое обеспечивает большую дальность полета ракеты ОТРК? А откуда у белорусов необходимая спутниковая группировка для получения точных координат? Большинство компонентов придется искать на стороне", - уверен эксперт.

По словам Мураховского, чтобы создавать подобные ракетные комплексы, нужны полные циклы производств, по крайней мере, решающих компонентов на территории страны. Во времена Советского Союза на территории Белорусской ССР находилось свыше ста заводов ВПК, а также 15 научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Однако подавляющее большинство из них к ракетной технике не имели никакого отношения.

Правда, белорусам удалось наладить выпуск ракет для отечественных РСЗО "Полонез" на заводе точной электромеханики в Дзержинске. Но по сути это модификация российского "Смерча".

"А где они брали рецептуру твердого ракетного топлива? А систему наведения? - вопрошает Мураховский. - В России!"

По мнению эксперта, белорусы могут строить комплексы примерно так же, как турки свой основной боевой танк "Алтай", используя только иностранные компоненты - австрийский или немецкий двигатель, южнокорейскую броню и так далее.

Поэтому заявления белорусского лидера носят скорее политический характер. Лукашенко как будто намекает: давайте-ка вы сами поставьте нам свои ракетные комплексы, а то мы что-нибудь такое сами придумаем. А что придумаем, это уже другой вопрос.

И отказать Москва при этом резко не может. Надо ли говорить, что Белоруссия остается важнейшим стратегическим партнером России, которая граничит со странами НАТО.