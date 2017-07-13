Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Британия потратит 50 миллионов долларов на обновление защиты истребителей

14.07.2017 РИА Новости 111 0
0
Понравилась новость?
 0
Typhoon FGR 4
Многоцелевой истребитель Typhoon FGR 4. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Великобритания потратит 40 миллионов фунтов стерлингов (52 миллиона долларов) на обновление бортового комплекса обороны своих истребителей Typhoon, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на британского министра обороны Майкла Фэллона.

Контракт получила итальянская компания Leonardo. Как заявляют в британском правительстве, модернизация поможет самолетам в ходе миссий в Ираке и Сирии против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. США вместе с союзниками с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Сирии и Ираке. В Сирии эта операция проходит без согласия властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
13.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Ирак
Италия
Россия
Сирия
США
Компании
Leonardo
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.07 06:39
  • 1
В ВВО более 250 женщин-военнослужащих прошли "обкатку" танками в этом году
  • 14.07 06:33
  • 1
На учениях под Хабаровском спецназ воспользовался "Терминатором"
  • 14.07 06:18
  • 1
Около 140 тысяч российских школьников вступили в движение "Юнармия"
  • 14.07 03:51
  • 292
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.07 03:37
  • 5189
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.07 02:36
  • 1
Мотострелки ЦВО под Самарой получили по Гособоронзаказу новые "УАЗ Патриот" с пулеметами и гранатометами
  • 14.07 00:43
  • 68
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 14.07 00:16
  • 111
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 13.07 23:41
  • 28
Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж
  • 13.07 22:43
  • 48
Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
  • 13.07 21:48
  • 4
Зонд Juno начал передачу данных о Большом красном пятне Юпитера
  • 13.07 21:19
  • 16084
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 20:43
  • 39
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 13.07 20:28
  • 3
В России разработали "нервную систему" для самолетов будущего
  • 13.07 19:42
  • 2
Зеленодольский завод построит скоростные суда для ОАЭ
другие обсуждаемые темы