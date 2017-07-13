Британия потратит 50 миллионов долларов на обновление защиты истребителей



Многоцелевой истребитель Typhoon FGR 4. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко Многоцелевой истребитель Typhoon FGR 4. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Великобритания потратит 40 миллионов фунтов стерлингов (52 миллиона долларов) на обновление бортового комплекса обороны своих истребителей Typhoon, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на британского министра обороны Майкла Фэллона.

Контракт получила итальянская компания Leonardo. Как заявляют в британском правительстве, модернизация поможет самолетам в ходе миссий в Ираке и Сирии против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. США вместе с союзниками с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Сирии и Ираке. В Сирии эта операция проходит без согласия властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.