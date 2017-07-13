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"Теджас" намерен потеснить "Золотого орла"

14.07.2017 Военный паритет 115 0
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Tejas Mk1
Истребитель Tejas Mk1
Источник: ADA

ВВС Индии, Организация оборонных разработок DRDO и корпорация HAL уделяют большое внимание доводке и серийному производству версии истребителя Tejas Mk1A, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Institute for Defence Studies and Analyses (12 июля).

Имеются планы оснастить эту версию радаром с активной ФАР и подвесной станцией РЭБ, однако эти работы не имеют должной динамики. В конце марта этого года был открыт тендер по АФАР и РЭБ для этого самолета, но никаких новостей пока не поступило. Первый полет самолета данного варианта запланирован к 2018 году, серийное производство с 2019 года. К 2025 году ВВС намерены иметь на вооружении 123 истребителя Tejas Mk.1 и Mk.1A, однако было бы наивно ожидать размещения заказа на 83 самолета версии Mk.1А до начала летных испытаний прототипа, полагает источник.

Тем не менее, корпорация HAL имеет возможность восстановить свои позиции как производитель самолетов национальной разработки, а также стать участником дальнейших работ по модернизации "Теджаса". Помимо варианта Mk.1A, который имеет приоритетное значение, разработка двухместной версии в классе Lead-in Fighter Trainer (LIFT - истребитель/учебный самолет) позволит потеснить южнокорейский KAI T-50 Golden Eagle на мировом рынке. Учебная спарка сохранит все возможности одноместной боевой версии. Появление УБС на базе "Теджаса" высвободит двухместные версии других боевых самолетов от учебных миссий. Отмечается, что HAL участвует в любом обновлении самолетов от первоначальной до полномасштабной боевой готовности.
13.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Южная Корея
Продукция
Tejas
Компании
DRDO
HAL
KAI
Проекты
АФАР

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