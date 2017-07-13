BAE Systems защищает американские "самолеты-коммандос"
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Самолет C-130J в конфигурации специального назначения
Источник: BAE Systems
Компания BAE Systems поставит новые системы электронной войны для самолетов C-130J Командования специальных операций ВВС США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (12 июля).
Поставки будут продолжаться в течение следующих 30 месяцев, новое оборудование позволит повысить выживаемость самолетов за счет раннего обнаружения угроз. Полностью цифровая система разработана на основе богатого опыта компании в системах РЭБ. Полная стоимость контракта оценивается в более чем 300 млн долл США.
BAE Systems заявила, что разработала свою систему защиты радиочастот, используемых на самолетах таких версий как AC-130J Ghostrider и MC-130J Commando II. Система будет применяться для управления огнем, заправки вертолетов, непосредственной авиационной поддержки наземных войск и на полетах над территорией противника.
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13.07.2017
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