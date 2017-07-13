BAE Systems защищает американские "самолеты-коммандос"



Самолет C-130J в конфигурации специального назначения

Источник: BAE Systems Самолет C-130J в конфигурации специального назначенияИсточник: BAE Systems

Компания BAE Systems поставит новые системы электронной войны для самолетов C-130J Командования специальных операций ВВС США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (12 июля).

Поставки будут продолжаться в течение следующих 30 месяцев, новое оборудование позволит повысить выживаемость самолетов за счет раннего обнаружения угроз. Полностью цифровая система разработана на основе богатого опыта компании в системах РЭБ. Полная стоимость контракта оценивается в более чем 300 млн долл США.

BAE Systems заявила, что разработала свою систему защиты радиочастот, используемых на самолетах таких версий как AC-130J Ghostrider и MC-130J Commando II. Система будет применяться для управления огнем, заправки вертолетов, непосредственной авиационной поддержки наземных войск и на полетах над территорией противника.