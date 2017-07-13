Тип 055. Лидер среди своего класса
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Головной эсминец Тип 055
Источник: mil.news.sina.com.cn
Спущенный на воду 28 июня китайский эсминец Тип 055 станет одним из самых современных кораблей своего класса в мире, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (13 июня).
По мнению британского источника Jane's Defense Weekly, этот корабль имеет "один из самых передовых в мире двухкоординатных РЛС". По данным китайских СМИ, водоизмещение эсминца более 10 000 т, что почти на 40% больше чем у корабля Тип 052D.
Тип 055 имеет большую площадку для вертолета и ангар для двух вертолетов. Эксперты пока не могут назвать точное количество ячеек УВП - 112 или 128. Считается, что количество ракет может быть в два раза больше чем на Тип 052D.
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13.07.2017
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