Тип 055. Лидер среди своего класса



Головной эсминец Тип 055

Источник: mil.news.sina.com.cn Головной эсминец Тип 055Источник: mil.news.sina.com.cn

Спущенный на воду 28 июня китайский эсминец Тип 055 станет одним из самых современных кораблей своего класса в мире, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (13 июня).

По мнению британского источника Jane's Defense Weekly, этот корабль имеет "один из самых передовых в мире двухкоординатных РЛС". По данным китайских СМИ, водоизмещение эсминца более 10 000 т, что почти на 40% больше чем у корабля Тип 052D.

Тип 055 имеет большую площадку для вертолета и ангар для двух вертолетов. Эксперты пока не могут назвать точное количество ячеек УВП - 112 или 128. Считается, что количество ракет может быть в два раза больше чем на Тип 052D.