Очередной "Берк" вступит в состав ВМС США
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Эсминец USS John Finn (DDG 113) готовится к вступлению в состав ВМС США
Источник: navaltoday.com
Очередной эсминец класса Arleigh Burke - USS John Finn (DDG 113) будет принят в состав ВМС США 15 июля, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navaltoday.com (10 июля).
Эсминец назван в честь героя сражения в Пирл-Харборе (1941 год), был награжден медалью Почета, и по словам адмирала Честера Нимица (Chester Nimitz), Джон Финн показал "великолепное мужество перед лицом почти неминуемой смерти". После церемонии принятия корабль отправится на базу Сан-Диего.
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13.07.2017
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