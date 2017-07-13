Очередной "Берк" вступит в состав ВМС США



Эсминец USS John Finn (DDG 113) готовится к вступлению в состав ВМС США

Источник: navaltoday.com Эсминец USS John Finn (DDG 113) готовится к вступлению в состав ВМС СШАИсточник: navaltoday.com

Очередной эсминец класса Arleigh Burke - USS John Finn (DDG 113) будет принят в состав ВМС США 15 июля, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navaltoday.com (10 июля).

Эсминец назван в честь героя сражения в Пирл-Харборе (1941 год), был награжден медалью Почета, и по словам адмирала Честера Нимица (Chester Nimitz), Джон Финн показал "великолепное мужество перед лицом почти неминуемой смерти". После церемонии принятия корабль отправится на базу Сан-Диего.