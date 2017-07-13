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РФ в G20 по военному потенциалу уступает лишь США, показало исследование

14.07.2017 РИА Новости 283 0
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Командный пункт зенитных ракетных дивизионов Минобороны. Архивное фото
Командный пункт зенитных ракетных дивизионов Минобороны. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия среди стран "большой двадцатки" уступает по показателям военного потенциала только США, однако по критерию доверия полиции РФ находится на предпоследнем месте, следует из материалов совместного исследования международного дискуссионного клуба "Валдай" и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цель проекта "Индекс готовности к будущему" заключается в анализе готовности стран к будущему и их конкурентоспособности по целому ряду экономических и политических критериев. В частности, в четверг были представлены первые результаты исследования по критериям безопасность и суверенитет, а также культура и коммуникации. В предварительном рейтинге по критерию "культура и коммуникации" Россия оказалась на 12-м месте.

В ходе экспертной дискуссии, посвященной первым результатам исследования, руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова отметила, что на этом этапе для анализа были выбраны страны "большой двадцатки".

Эксперты анализировали развитие ситуации в этих странах с точки зрения безопасности и суверенитета, опираясь на несколько критериев, уточнила она. В частности, учитывались военный потенциал, численность полицейских и доверие населения полиции, криминальная статистика, показатели уровня терроризма, а также субъективные оценки личной безопасности.

"Вопреки ожиданиям по той же "большой двадцатке" предварительный результат у нас показывает, например, для России, что она оказывается во второй половине списка, немножко дальше от середины, чем по направлению культуры", - сказала Баскакова. Она уточнила, что, по предварительным результатам, в вопросе безопасности Россия занимает 14-15 место.

Эксперты связывают это с тем, что у РФ некоторые учитываемые в исследовании показатели выражены в высокой степени, а некоторые - гораздо меньше.

"Например, по показателям военной силы Россия занимается второе место после Соединенных Штатов по индексам, по числу полицейских в России все достаточно благополучно. С другой стороны, если посмотреть на уровень доверия полиции, то Россия оказывается в рейтинге стран "большой двадцатки" предпоследней", - пояснила Баскакова.

Она уточнила, что возникают и другие проблемы, например, связанные с терроризмом, с оценкой эффективности работы судов; все это в целом находит отражение в комплексном показателе, добавила эксперт ВЦИОМ.
13.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США

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