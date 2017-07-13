Грушко: для деэскалации мало брифингов об учениях между Россией и НАТО



Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. Архивное фото

Источник: © AFP 2017 / John Thys Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. Архивное фотоИсточник: © AFP 2017 / John Thys

БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости, Владимир Добровольский. Обмена брифингами об учениях между Россией и НАТО недостаточно для деэскалации, для этого нужно восстановление системных контактов по военной линии, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

В четверг на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) российская сторона сообщила альянсу об учениях "Запад-2017", тогда как натовцы провели брифинг о предстоящих учениях Trident Javelin.

"Если говорить серьезно о деэскалации, предотвращении военных опасных инцидентов, таких брифингов даже на уровне послов будет недостаточно", - сказал Грушко журналистам.

Он отметил, что для реального продвижения в сторону деэскалации, "хотя бы появления первых ростков доверия в военной сфере между Россией и НАТО необходимо задуматься о восстановлении системных контактов по военной линии".