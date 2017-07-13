Грушко: для деэскалации мало брифингов об учениях между Россией и НАТО
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Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. Архивное фото
Источник: © AFP 2017 / John Thys
БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости, Владимир Добровольский. Обмена брифингами об учениях между Россией и НАТО недостаточно для деэскалации, для этого нужно восстановление системных контактов по военной линии, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.
В четверг на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) российская сторона сообщила альянсу об учениях "Запад-2017", тогда как натовцы провели брифинг о предстоящих учениях Trident Javelin.
"Если говорить серьезно о деэскалации, предотвращении военных опасных инцидентов, таких брифингов даже на уровне послов будет недостаточно", - сказал Грушко журналистам.
Он отметил, что для реального продвижения в сторону деэскалации, "хотя бы появления первых ростков доверия в военной сфере между Россией и НАТО необходимо задуматься о восстановлении системных контактов по военной линии".
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13.07.2017
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